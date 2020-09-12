Марию Колесникову перевели из минского СИЗО № 1 в тюрьму в Жодино. Об этом со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак сообщила пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, координатором которого является Колесникова.





Член президиума КС по урегулированию политического кризиса и координатор штаба Бабарико Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Через несколько часов пропала связь с Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт.

9 сентября стало известно, что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси). В этот же день в Минске были задержаны представители КС Максим Знак и Илья Салей. Они также подозреваются по делу согласно ч. 3 ст. 361 УК.

Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Белорусские правозащитные организации признали Колесникову, Знака и Салея политическими заключенными.