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Марию Колесникову перевели из минского СИЗО № 1 в тюрьму в Жодино

12.09.2020 13:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Марию Колесникову перевели из минского СИЗО № 1 в тюрьму в Жодино. Об этом со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак сообщила пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, координатором которого является Колесникова.

Марию Колесникову перевели из минского СИЗО № 1 в тюрьму в Жодино

Член президиума КС по урегулированию политического кризиса и координатор штаба Бабарико Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Через несколько часов пропала связь с Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт.

9 сентября стало известно, что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси). В этот же день в Минске были задержаны представители КС Максим Знак и Илья Салей. Они также подозреваются по делу согласно ч. 3 ст. 361 УК.

Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Белорусские правозащитные организации признали Колесникову, Знака и Салея политическими заключенными.

 
Теги: Минск
 
 
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Марию Колесникову перевели из минского СИЗО № 1 в тюрьму в Жодино. Об этом со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак сообщила пресс-служба штаба экс-претендента на...
 
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