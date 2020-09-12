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Замгоссекретаря США: если Путин продолжит поддерживать Лукашенко, то белорусы, которые сейчас не имеют претензий к России, отвернутся от нее

12.09.2020 13:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению госсекретаря США Стивена Бигана, Россия должна сыграть свою роль в том, чтобы в Беларуси было прекращено насилие против мирных демонстрантов и уважался принцип верховенства закона.

Замгоссекретаря США: если Путин продолжит поддерживать Лукашенко, то белорусы, которые сейчас не имеют претензий к России, отвернутся от нее

«США надеются, что Путин поднимет тему, которой обеспокоены в Вашингтоне, относительно неправомерных задержаний людей и применения насилия в отношении мирных граждан и российских журналистов», — приводит «ГА» слова высокопоставленного дипломата.

Он предупредил, что Россия не должна «поддерживать подобный режим, который прибегает к такому насилию в отношении мирных граждан, которые лишь пытаются воспользоваться закрепленными в Конституции свободой собраний и свободой слова».

Биган считает, что «если Кремль продолжит двигаться по этому пути, то он рискует оказаться в ситуации, когда белорусы, которые сейчас не имеют претензий к России, отвернутся от нее».

 
 
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По мнению госсекретаря США Стивена Бигана, Россия должна сыграть свою роль в том, чтобы в Беларуси было прекращено насилие против мирных демонстрантов и уважался...
 
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