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Координационный совет продолжит работу без президиума

12.09.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Координационный совет продолжает свою работу несмотря на то, что все члены президиума за исключением Светланы Алексиевич либо выдворены из страны, либо находятся за решеткой.

«Согласно изменениям в Регламенте от 6.09.2020, в случае, если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в Совете принимаются Основным составом Совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается, и принятие решений возможно», - говорится в сообщении Координационного совета.

В сообщении также сказано, что приоритеты работы КС сохраняются: прекращение насилия и привлечение виновных к ответственности, освобождение политических заключенных, новые честные выборы.

«Также в ближайшее время мы запустим новые инициативы, которые помогут нам сделать поддержку беларусов видимой: у вас появятся инструменты, с помощью которых вы сможете подтвердить ваше доверие к КС», - отмечается в сообщении.

 
 
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Координационный совет продолжает свою работу несмотря на то, что все члены президиума за исключением Светланы Алексиевич либо выдворены из страны, либо находятся...
 
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