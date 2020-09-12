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Чтобы не слышала лозунги протестующих? Марию Колесникову перевели в СИЗО в Жодино
Источник материала: Партизан
Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино
Данную информацию TUT.BY
«Подтверждаю. Причину не объяснили», — сказала Казак. По ее словам, перевод состоялся вечером 11 сентября, но она об этом узнала сегодня.
9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО на Володарского и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти, возбужденному по ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса.
Колесникова потребовала у Следственного комитета возбудить дело против сотрудников КГБ и ГУБОПиК МВД, которые, по ее словам, во время задержания высказывали ей угрозы лишения жизни.
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Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино
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