Латушко спел с Вольским и Дудинским джаз-композицию «Разбуры турмы муры

В записи песни, среди прочих, приняли участие учительница Анна

Член президиума Координационного совета Павел Латушко, музыкант Лявон Вольский, телеведущий Денис Дудинский и десятки простых белорусов исполнили джазовую версию песни «Разбуры турмы муры».





В записи песни, среди прочих, приняли участие учительница Анна Северинец, оперная певица Маргарита Левчук, актриса Купаловского театра Кристина Дробыш, а также врачи, спортсмены, учителя, музыканты, ученые, бизнесмены, управленцы, рабочие и даже дети.





«Уважаемые Белорусы! Мы все, независимо от профессии, возраста, роста, сферы интересов — один народ! Одна нация! Это то, что нам уже нельзя запретить!» — отметили исполнители.





Видео опубликована на канале музыканта Павла Аракеляна.