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Латушко спел с Вольским и Дудинским джаз-композицию «Разбуры турмы муры

12.09.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учим слова и поем.

Латушко спел с Вольским и Дудинским джаз-композицию «Разбуры турмы муры
фото: АР
В записи песни, среди прочих, приняли участие учительница Анна
Член президиума Координационного совета Павел Латушко, музыкант Лявон Вольский, телеведущий Денис Дудинский и десятки простых белорусов исполнили джазовую версию песни «Разбуры турмы муры».

В записи песни, среди прочих, приняли участие учительница Анна Северинец, оперная певица Маргарита Левчук, актриса Купаловского театра Кристина Дробыш, а также врачи, спортсмены, учителя, музыканты, ученые, бизнесмены, управленцы, рабочие и даже дети.

«Уважаемые Белорусы! Мы все, независимо от профессии, возраста, роста, сферы интересов — один народ! Одна нация! Это то, что нам уже нельзя запретить!» — отметили исполнители.

Видео опубликована на канале музыканта Павла Аракеляна.
 
 
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