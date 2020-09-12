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«Чернение» Lada Vesta Cross: «АвтоВАЗ» выводит новую спецверсию своих моделей
Источник материала: Tut.by
Это может показаться немного странным, но производители продолжают заманивать покупателей новыми спецверсиями своих моделей с приставкой Black в обозначении. AUTO.TUT.BY уже сообщал о таких машинах от
Новой комплектацией Black обзавелись приподнятые седан Vesta Cross и универсал Vesta SW Cross. Все особенности типичны для подобных исполнений: в черный цвет окрашены крыша и корпуса автоматически складывающихся зеркал, в салоне появилась черная обивка потолка и сиденья с двухцветной (черно-белой) отделкой. Также Vesta Cross и SW Cross Black получили эмблемы с названием специальной серии и 17-дюймовые двухцветные колесные диски оригинального дизайна.
Обе модели в новом исполнении оборудованы «зимним» пакетом, включающим подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса, отделанных экокожей. Стоимость Black-версий в Lada не озвучили, но известно, что в скором времени новую серию дополнят модели XRay Cross и 4×4 Urban.
Напомним, что не так давно «АвтоВАЗ» начал производство универсалов
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АвтоВАЗ объявляет о начале производства новой специальной серии Black, первенцами линейки станут седан и универсал Vesta Cross.
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