«Чернение» Lada Vesta Cross: «АвтоВАЗ» выводит новую спецверсию своих моделей

Источник материала: Tut.by

Это может показаться немного странным, но производители продолжают заманивать покупателей новыми спецверсиями своих моделей с приставкой Black в обозначении. AUTO.TUT.BY уже сообщал о таких машинах от Mitsubishi , Toyota (недавно «черную» версию получил и Land Cruiser Prado ) и Lexus , а теперь нечто подобное появилось у российской Lada.









Новой комплектацией Black обзавелись приподнятые седан Vesta Cross и универсал Vesta SW Cross. Все особенности типичны для подобных исполнений: в черный цвет окрашены крыша и корпуса автоматически складывающихся зеркал, в салоне появилась черная обивка потолка и сиденья с двухцветной (черно-белой) отделкой. Также Vesta Cross и SW Cross Black получили эмблемы с названием специальной серии и 17-дюймовые двухцветные колесные диски оригинального дизайна.





Обе модели в новом исполнении оборудованы «зимним» пакетом, включающим подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса, отделанных экокожей. Стоимость Black-версий в Lada не озвучили, но известно, что в скором времени новую серию дополнят модели XRay Cross и 4×4 Urban.





Напомним, что не так давно «АвтоВАЗ» начал производство универсалов Granta Cross и Largus Cross в другой специальной комплектации — Quest.