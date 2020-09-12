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Netflix сделает "много проектов" с Меган Маркл и принцем Гарри

12.09.2020 14:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-герцогиня Сассекская Меган Маркл не намерена появляться на экране, заявил глава американского мультимедийного гиганта Netflix, его слова цитирует Hello. Таким образом топ-менеджер прокомментировал слухи об актерских планах Маркл.

При этом Хастингс рассказал, что Маркл и ее супруг принц Гарри будут заниматься продюсированием. 

© AP / Kirsty Wigglesworth
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"Мы сделаем с ними много проектов. Думаю, в следующем году будет лучший и самый просматриваемый контент", — сказал он.

О договоренностях принца Гарри и Меган Маркл с Netflix стало известно 3 сентября , однако подробности сотрудничества до сих пор не раскрывались.

Некотореы детали контракта озвучил генеральный директор Netflix . Так, в соответствии с соглашением продюсерская компания Гарри и Меган будет несколько лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также детские программы. Финансирование производства обеспечит Netflix. Другие летали сделки пока не разглашаются.

Напомним, в начале 2020 года Маркл заключила контракт с Disney на озвучивание мультфильмов, заработанные деньги собиралась отдавать благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и животных.

 
 
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Генеральный директор Netflix Рид Хастингс раскрыл детали сотрудничества с Меган Маркл и ее супругом принцем Гарри, а такжеи рассказал об актерских планах мятежной...
 
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