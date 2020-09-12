Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-герцогиня Сассекская Меган Маркл не намерена появляться на экране, заявил глава американского мультимедийного гиганта Netflix, его слова цитирует Hello. Таким образом топ-менеджер прокомментировал слухи об актерских планах Маркл.

При этом Хастингс рассказал, что Маркл и ее супруг принц Гарри будут заниматься продюсированием.

"Мы сделаем с ними много проектов. Думаю, в следующем году будет лучший и самый просматриваемый контент", — сказал он.

О договоренностях принца Гарри и Меган Маркл с Netflix стало известно 3 сентября , однако подробности сотрудничества до сих пор не раскрывались.

Некотореы детали контракта озвучил генеральный директор Netflix . Так, в соответствии с соглашением продюсерская компания Гарри и Меган будет несколько лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также детские программы. Финансирование производства обеспечит Netflix. Другие летали сделки пока не разглашаются.

Напомним, в начале 2020 года Маркл заключила контракт с Disney на озвучивание мультфильмов, заработанные деньги собиралась отдавать благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и животных.