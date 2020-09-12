До +26: в воскресенье в Беларуси будет по-летнему тепло

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сент – Sputnik. В воскресенье ожидается переменная облачность, в отдельных районах по северу страны возможны кратковременные дожди, в ночные и утренние часы слабый туман, сообщили в Белгидрометцентре страны.

Температура воздуха в предстоящий выходной день в некоторых областях поднимется до 26 градусов тепла, передали синоптики.

По данным метеорологов, ветер будет юго-западный и западный, днем порывы до 14 метров в секунду.

В Минске и Гродно днем ожидается 20-22 градуса тепла. В Витебске до плюс 20 градусов, в Могилеве до плюс 23.

Максимально жаркая погода завтра будет в Бресте и Гомеле. Там днем ожидается 24 -26 градусов тепла, отметили в Белгидромете.