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До +26: в воскресенье в Беларуси будет по-летнему тепло
12.09.2020 14:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сент – Sputnik. В воскресенье ожидается переменная облачность, в отдельных районах по северу страны возможны кратковременные дожди, в ночные и утренние часы слабый туман, сообщили в Белгидрометцентре страны.
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Температура воздуха в предстоящий выходной день в некоторых областях поднимется до 26 градусов тепла, передали синоптики.
По данным метеорологов, ветер будет юго-западный и западный, днем порывы до 14 метров в секунду.
В Минске и Гродно днем ожидается 20-22 градуса тепла. В Витебске до плюс 20 градусов, в Могилеве до плюс 23.
Максимально жаркая погода завтра будет в Бресте и Гомеле. Там днем ожидается 24 -26 градусов тепла, отметили в Белгидромете.
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В воскресенье 13 сентября в Беларуси будет тепло и почти без осадков, в Гомеле и Бресте ожидаеются рекордные для середины сентября +26 градусов.
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