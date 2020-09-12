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Протестующих заставят оплачивать восстановление Минска после акций. А милицию, которая бьёт стёкла в заведениях, – нет
Источник материала: KYKY>
В своем официальном телеграм-канале МВД
Речь идет прежде всего о событиях 6 сентября. Тогда, пишет ведомство, заторы и «аварийные ситуации» на столичных проспектах Независимости и Победителей, произошедшие по вине участников мирных акций, навредили Центральному району Минска на 30 тысяч рублей.
Так завели дело по уголовной статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок; по делу проходят уже семь человек. На их плечи — и, видимо, плечи других найденных оперативниками «виновников» — и возложат все денежные затраты на устранение «последствий» демонстраций.
К такой практике за все время акций протеста, начавшихся в Беларуси 9 августа и не прекращающихся по сей день, силовики прибегли впервые. Показательно, что это произошло сразу после того, как Лукашенко
Напомним, 6 сентября во время демонстрации на Немиге
Обложка: Misha Friedman.
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Протестующих заставят оплачивать восстановление Минска после акций. А милицию, которая бьёт стёкла в заведениях, – нет
В своем официальном телеграм-канале МВД выпустило новый пост — обращение к людям, которые выходят на митинги против «победы» Лукашенко. Смысл поста таков:...
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