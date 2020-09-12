Протестующих заставят оплачивать восстановление Минска после акций. А милицию, которая бьёт стёкла в заведениях, – нет

Источник материала: KYKY

В своем официальном телеграм-канале МВД выпустило новый пост — обращение к людям, которые выходят на митинги против «победы» Лукашенко. Смысл поста таков: силовики заставят протестующих компенсировать ущерб, якобы нанесенный ими Минску.

Речь идет прежде всего о событиях 6 сентября. Тогда, пишет ведомство, заторы и «аварийные ситуации» на столичных проспектах Независимости и Победителей, произошедшие по вине участников мирных акций, навредили Центральному району Минска на 30 тысяч рублей.

Так завели дело по уголовной статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок; по делу проходят уже семь человек. На их плечи — и, видимо, плечи других найденных оперативниками «виновников» — и возложат все денежные затраты на устранение «последствий» демонстраций.

К такой практике за все время акций протеста, начавшихся в Беларуси 9 августа и не прекращающихся по сей день, силовики прибегли впервые. Показательно, что это произошло сразу после того, как Лукашенко пожаловался , что митинги в Минске дорого обходятся государству, — и потребовал, чтобы протестующие отдавали деньги на восстановление города из своего кармана.

Напомним, 6 сентября во время демонстрации на Немиге произошел инцидент с начальником ГУБОПиК в главной роли. Николай Карпенков дубинкой разбил стеклянные двери в кофейне o'petit, чтобы добраться до участников протеста, которые закрылись внутри. В итоге с новым стеклом в дверях заведению помогли неравнодушные люди, а в течение нескольких дней у кофейни собирались огромные очереди беларусов: они покупали в o'petit кофе, чтобы поддержать заведение рублем. О том, потребуется ли Карпенкову денежно загладить вину за свой поступок, МВД не уточняет.

Обложка: Misha Friedman.

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