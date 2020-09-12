S&P Global Ratings: привлечение Беларусью новых кредитов от международных финансовых институтов выглядит невозможным

С учетом текущей политической ситуации привлечение Беларусью новых кредитных линий от международных финансовых институтов, включая МВФ, выглядит невозможным. Такой вывод делают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (Standard & Poor`s) в обосновании к очередному рейтинговому решению.

11 августа S&P пересмотрело свой прогноз со «стабильного» на «негативный» относительно будущего кредитного рейтинга Беларуси. При этом сами рейтинги остались на прежнем уровне B/B (долгосрочный/краткосрочный).

По мнению аналитиков, график погашения долга белорусского госсектора останется напряженным, несмотря на определенные улучшения в последние годы. «Санкции, объявленные ЕС, волатильные ожидания в отношении развивающихся рынков в этом году и относительно слабые экономические показатели Беларуси даже до начала пандемии COVID-19 указывают на то, что правительство может не иметь доступа к международным рынкам капитала в ближайшие месяцы», — отмечают в Standard & Poor`s.

«Мы принимаем во внимание традиционно высокую культуру выплаты долга в Беларуси и отмечаем, что большая часть государственных заимствований на 2020 год уже выполнена, что устраняет риски рефинансирования до конца текущего года — начала 2021 года. Вместе с тем предстоящие выплаты долга в иностранной валюте остаются значительными, составляя почти 3 млрд долларов (5% ВВП страны) в год в 2021-2022 гг. в сравнении с 7,5 млрд долларов (13,8% ВВП) валютных резервов центрального банка по состоянию на 1 сентября 2020 года после их 15%-ного сокращения в августе», — указывают аналитики агентства.

«Насколько мы понимаем, Россия планирует предоставить Беларуси новый кредит для поддержки валютных резервов, а также кредит объемом до 1 млрд долл. для рефинансирования предыдущего долга с наступающими сроками погашения. Тем не менее остается неясным, будут ли эти намерения полностью реализованы. В прошлом между двумя странами регулярно возникали разногласия, в том числе относительно российских кредитных линий для Беларуси и условий поставок углеводородов», — констатируют в S&P Global Ratings.

По мнению аналитиков, будущая финансовая поддержка со стороны России может зависеть от политических уступок белорусской стороны, и некоторые из них могут оказаться неприемлемыми для Беларуси. В качестве позитивного фактора они отмечаем тот факт, что руководство двух стран недавно достигло соглашения в отношении изменения условий российского двустороннего кредита, предназначенного для финансирования строительства АЭС: начало выплат перенесено на два года, процентные ставки также уменьшились, что обеспечит определенное послабление для Беларуси.

«В отсутствие поддержки со стороны России мы считаем возможности Беларуси по обеспечению альтернативных кредитных линий ограниченными, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Учитывая текущую политическую ситуацию, мы полагаем, что привлечение новых кредитных линий от международных финансовых институтов, включая МВФ, вероятно, невозможно», — подчеркивают в S&P Global Ratings.