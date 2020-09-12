Колесникову перевели из СИЗО в следственную тюрьму в Жодино

Источник материала: АФН

Арестованного члена президиума Координационного совета Марию Колесникову перевели из СИЗО №1 в Минске в следственную тюрьму №8 в Жодино Минской области.

Об этом сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак.

«Причину не сообщили», — отметила она. Защитник добавила, что Колесникову перевели в тюрьму 11 сентября, но узнала она об этом только сегодня.

Колесникова была похищена 7 сентября в Минске неизвестными людьми в масках. Ее посадили в автобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. В ночь на 8 августа ее попытались выдворить из страны. Но спецоперация провалилась и Колесникову вернули в Минск, посадив в СИЗО № 1.