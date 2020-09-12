ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав: в Беларуси за сутки выявлен 191 случай коронавируса, 6 пациентов скончались

12.09.2020 15:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси по состоянию на 12 сентября зарегистрировано 73 тыс. 975 человек с положительным тестом на COVID-19

Всего проведено 1 млн. 642 тыс. 109 тестов (на 11 сентября - 1 млн 629,8 тыс. тестов).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси по состоянию на 12 сентября зарегистрировано 73 тыс. 975 человек с положительным тестом на COVID-19
 
Новости дня
Новости разные
 
Ангела Меркель о Беларуси: "приверженность демократии буквально растоптана ногами"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика