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Минздрав: в Беларуси за сутки выявлен 191 случай коронавируса, 6 пациентов скончались
Источник материала: Партизан
В Беларуси по состоянию на 12 сентября зарегистрировано 73 тыс. 975 человек с положительным тестом на COVID-19
Всего проведено 1 млн. 642 тыс. 109 тестов (на 11 сентября - 1 млн 629,8 тыс. тестов).
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В Беларуси по состоянию на 12 сентября зарегистрировано 73 тыс. 975 человек с положительным тестом на COVID-19
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