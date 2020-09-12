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И ты, Брут? Министр спорта требует уволить подписавшихся спортсменов

12.09.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что министр спорта Сергей Ковальчук лично дает распоряжения уволить спортсменов и сотрудников, которые поставили свою подпись под обращением к властям.

И ты, Брут? Министр спорта требует уволить подписавшихся спортсменов

Спортсмены с народом / svaboda.org

Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что министр спорта Сергей Ковальчук лично дает распоряжения уволить спортсменов и сотрудников, которые поставили свою подпись под обращением к властям.

“Как нам сообщили из разных источников, министр спорта Сергей Ковальчук лично дает распоряжения руководителям клубов и организаций уволить спортсменов и сотрудников, которые поставили свою подпись под обращением”, — говорится в посте Свободного объединения спортсменов в Instagram.

“Но система, построенная на страхе, дает очевидный сбой. Ряд руководителей оказывает сопротивление, требуя письменного распоряжение, а не устного. Им также угрожают увольнением. Ни один человек свою подпись не отозвал. Спортсмены готовы идти и действовать до конца!”

Белорусский фонд спортивной солидарности готов поддержать каждого, кто пострадает в результате действий со стороны министерства спорта

В середине августа более 500 спортсменов обратились с открытым письмом к властям Беларуси. В нём они требовали:

1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента недействительными и провести повторные выборы

2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и не причастных к противоправной деятельности.

3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.

4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь.

5. Выявить и наказать виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.

6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.
 
 
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Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что министр спорта Сергей Ковальчук лично дает распоряжения уволить спортсменов и сотрудников, которые...
 
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