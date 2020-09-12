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Для владельцев агроусадеб и ремесленников могут повысить налоги. Почему и на сколько
Источник материала: Tut.by
Власти хотят увеличить подоходный налог для владельцев усадеб и ремесленников. Размер сбора предлагают поднять с одной базовой величины до четырех в год — с 27 до 108 рублей. Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин. В ведомстве пояснили FINANCE.TUT.BY, почему власти предлагают повысить этот сбор.
Размер сбора для владельцев агроусадеб и ремесленников на сегодня составляет 1 базовую величину, или 27 рублей. Эти льготные условия налогообложения для владельцев агроусадеб и ремесленников, как предполагалось, должны
Однако ранее для владельцев усадеб подоходный налог
Сейчас рассматривается вариант увеличить налог для владельцев агроусадеб и ремесленников до 4 базовых величин в год — до 108 рублей. Но это предложение находится на стадии обсуждения, введут ли его — пока под вопросом.
В Минфине пояснили, почему власти предлагают повысить этот сбор.
— Предложение направлено на расширение ресурсных возможностей местных бюджетов. Поскольку этот налог зачисляется в местные бюджеты, и у нас в последнее время произошло расширение количества самозанятых, поэтому мы считаем, что вполне оправданно, если будет увеличен налог. Местные бюджеты смогут планировать на расходы эти средства, — пояснил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.
Предложение на стадии обсуждения, в ведомстве будут смотреть, какие предложения поступят по этому вопросу. То есть вероятность того, что налоги не повысят, как уже было ранее.
При этом в проекте изменений прописано, что местные власти имеют право увеличивать или уменьшать ставки сбора не более чем в два раза.
Ранее в 2017 году
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Власти хотят увеличить подоходный налог для владельцев усадеб и ремесленников. Размер сбора предлагают поднять с одной базовой величины до четырех в год - с 27 до 108...
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