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Для владельцев агроусадеб и ремесленников могут повысить налоги. Почему и на сколько

12.09.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти хотят увеличить подоходный налог для владельцев усадеб и ремесленников. Размер сбора предлагают поднять с одной базовой величины до четырех в год — с 27 до 108 рублей. Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин. В ведомстве пояснили FINANCE.TUT.BY, почему власти предлагают повысить этот сбор.


Симок носит иллюстративный характер. Фото из архива усадьбы «Верес»

Размер сбора для владельцев агроусадеб и ремесленников на сегодня составляет 1 базовую величину, или 27 рублей. Эти льготные условия налогообложения для владельцев агроусадеб и ремесленников, как предполагалось, должны действовать до 2021 года.

Однако ранее для владельцев усадеб подоходный налог хотели увеличить с одной до 12 базовых величин в год, а для ремесленников — с одной до четырех в год. В итоге ставки сбора не были увеличены.

Сейчас рассматривается вариант увеличить налог для владельцев агроусадеб и ремесленников до 4 базовых величин в год — до 108 рублей. Но это предложение находится на стадии обсуждения, введут ли его — пока под вопросом.

В Минфине пояснили, почему власти предлагают повысить этот сбор.

— Предложение направлено на расширение ресурсных возможностей местных бюджетов. Поскольку этот налог зачисляется в местные бюджеты, и у нас в последнее время произошло расширение количества самозанятых, поэтому мы считаем, что вполне оправданно, если будет увеличен налог. Местные бюджеты смогут планировать на расходы эти средства, — пояснил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Предложение на стадии обсуждения, в ведомстве будут смотреть, какие предложения поступят по этому вопросу. То есть вероятность того, что налоги не повысят, как уже было ранее. 

При этом в проекте изменений прописано, что местные власти имеют право увеличивать или уменьшать ставки сбора не более чем в два раза.

Ранее в 2017 году обсуждалось, чтобы местные органы власти получили право повысить ставки налогов для ремесленников и владельцев агроусадеб. Правда, для местных советов депутатов хотели установить ограничение: ставку налога поднимать не более чем в три раза.

В Беларуси продолжает расти число ремесленников. По данным Минэкономики, в прошлом году сбор за осуществление ремесленной деятельности уплатили 42 660 человек. В 2018 году таких было 36 199 человек, в 2017-м — 29 381. В ведомстве отмечают, что более 77% ремесленников сосредоточено в регионах.

Ремесленной деятельностью в Беларуси можно заниматься по заявительному принципу без госрегистрации индивидуальным предпринимателем. Ремесленники не уплачивают подоходный налог и единый налог с ИП и иных физлиц, а также не ведут государственную статистическую отчетность, могут самостоятельно уплачивать взносы в ФСЗН. Правила работы для ремесленников изменились в 2018 году: «кустарям» разрешили не регистрировать ИП, торговать в мастерских и рекламироваться в интернете.

 
 
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Власти хотят увеличить подоходный налог для владельцев усадеб и ремесленников. Размер сбора предлагают поднять с одной базовой величины до четырех в год - с 27 до 108...
 
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