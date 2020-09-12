General Motors займется выпуском электрического пикапа Nikola Badger

Источник материала: Tut.by

Концерн General Motors (GM) и компания Nikola Corporation объявили о стратегическом партнерстве, которое начнется с пикапа Badger.





Американский стартап Nikola был основан в 2015 году и занимался в основном разработкой магистральных тягачей на водородных топливных элементах, которые, к слову, до сих пор не запущены в серию (производство грузовиков в лучшем случае начнется через 2−3 года). Теперь фирма взялась за постройку пикапа, а главным партнером в этом деле как раз и станет GM, который займется разработкой и производством Badger. В рамках партнерства Nikola будет использовать аккумуляторную систему Ultium и технологию топливных элементов Hydrotec разработки американского автогиганта.





Благодаря сделке с GM компания Nikola планирует сэкономить более 4 миллиардов долларов на батареях и трансмиссии за 10 лет и более миллиарда долларов на проектировании. GM в свою очередь получит 11% акций Nikola и ожидает более 4 миллиардов долларов выгод от стоимости акций, контрактного производства пикапа Badger и кредитов для электромобилей, полученных в течение срока действия контракта.





Пикап Badger был анонсирован в феврале текущего года, а его публичный дебют состоится 3−5 декабря на выставке Nikola World 2020 в Аризоне. Предварительные характеристики пикапа — 919 л. с. мощности, разгон до 97 км/ч за 2,9 секунды и запас хода до 600 миль (965 км)! Ожидается, что производство Badger начнется в конце 2022 года, место производства будет объявлено позже.