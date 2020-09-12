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МВД показало видео наезда на милиционера, водитель задержан
12.09.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен ― Sputnik. Наезд на сотрудника патрульно-постовой службы милиции Барановичского ГОВД был совершен 10 августа в 20:10 на ул. Царюка в Барановичах, сообщила пресс-секретарь МВД ОЛьга Чемоданова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Водитель скрылся с места происшествия. Однако позднее сотрудниками управления по Брестской области ГУСБ МВД водитель автомобиля Ауди-80, который совершил наезд, был установлен.24-летний местный житель ранее неоднократно привлекался за нарушение ПДД.
"Правоохранитель находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. Благодаря средствам индивидуальной защиты милиционер травм не получил", сообщила представитель МВД.
Задержанный признал свою вину, причину и мотив поступка пояснить не смог, сообщили в МВД.
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Водителем, совершившим наезд на милиционера, оказался 24-летний житель Барановичей, причины своего поступка он пояснить не смог, сообщили в МВД.
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