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Женщины снова вышли на марш в центр Минска. Начались задержания

12.09.2020 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несмотря на День города и прекрасную погоду, Мингорисполком не планировал сегодня никаких массовых гуляний. Однако около 15:00 сотни женщин стали собираться на акцию солидарности на площади Свободы. Напомним, МВД называет женские марши несанкционированными мероприятиями, и все же, несмотря на запреты и реальную возможность не по своей воле оказаться в бусике без номеров, смелые белоруски по-прежнему выходят гулять в центр города.

По оценкам нашего корреспондента, в районе 15:00 на площади Свободы несколько сотен человек, но количество участников мероприятия быстро растет. По периметру квартала стоят микроавтобусы. Милиция предупреждает от незаконности мероприятия. Со словами «Движение — жизнь» и «Мы гуляем» женщины двинулись в свой поход.

Довольно быстро милиция перешла от предупреждений к делу: на площади начались задержания, несколько человек увели в автобусы.

Толпой девушки пытались окружить микроавтобус силовиков, кричали «Выпускай». На подмогу силовикам в оливковой форме прибыл ОМОН в черном. Подъехало около десятка микро и обычных автобусов для задержаний. Девушек прижали к кафе и окружили.

Женщины снова вышли на марш в центр Минска. Начались задержания

 
 
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Несмотря на День города и прекрасную погоду, Мингорисполком не планировал сегодня никаких массовых гуляний. Однако около 15:00 сотни женщин стали собираться на...
 
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