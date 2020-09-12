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Чем богаты! В Минске начался сезон сельхозярмарок

12.09.2020 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все лето и часть осени мы слушали, как растут на полях зерновые, как неустанно теребят лен-долгунец на Витебщине, сколько тонн овощной продукции будет заложено в стабфонд Беларуси. Настало время посмотреть на «урожайность» своими глазами. Тем более что сегодня в Минске начались сельскохозяйственные ярмарки — пожалуй, самые популярные ярмарки страны, куда приходят и стар, и млад, чтобы пополнить личные продуктовые запасы.

Чем богаты! В Минске начался сезон сельхозярмарок

Что касается этих выходных (а думается, и последующих), то на традиционном месте — возле Дворца спорта — яркой ярмарки нет. Вся сельхозпродукция сосредоточена по шести адресам. Выбирайте, какой удобнее: площадка у бассейна «Волат» (ул. Шабаны, 17); ул. Руссиянова, 1; парковка на пр. Рокоссовского, 114; территория рядом с универсамом «Брест» (пр. Любимова, 17); площадка у Дворца железнодорожников (ул. Чкалова, 7); бульвар Тракторостроителей; парк Дружбы народов (ул. Карастояновой, 5); возле ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94); площадка у кинотеатра «Киев» (бульвар Шевченко, 31).





Чтобы разведать обстановку, Onliner отправился ко Дворцу железнодорожников. С утра на популярной ныне площадке собралось не очень много людей — кажется, продавцов даже больше, чем покупателей. Но лиха беда начало: когда первые пенсионеры с тачками и сумками разойдутся по своим квартирам, весть разнесется по району со скоростью света.

Чем богаты! В Минске начался сезон сельхозярмарок
Чем богаты! В Минске начался сезон сельхозярмарок
Чем богаты! В Минске начался сезон сельхозярмарок
Чем богаты! В Минске начался сезон сельхозярмарок

Что же можно купить на ярмарке? Традиционные картошку и капусту — раз. Помидоры-огурцы — два. Столинские перцы — три (по 3 рубля 50 копеек, кстати). С фруктами ситуация чуть похуже, ну так мы и не южная страна. Цены в большинстве случаев надо уточнять у продавцов, торговаться — с ними же.




Нашлось место и для живой (даже слишком) рыбы.

Чем богаты! В Минске начался сезон сельхозярмарок
Чем богаты! В Минске начался сезон сельхозярмарок

Работает ярмарка сегодня и завтра с 10:00 до 16:00.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Все лето и часть осени мы слушали, как растут на полях зерновые, как неустанно теребят лен-долгунец на Витебщине, сколько тонн овощной продукции будет заложено...
 
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