АТН: компания PandaDOC спонсировала марши женщин

Источник материала: Onliner

Белорусское телевидение продолжает выпускать репортажи на насущные темы. В частности, Агентство теленовостей подготовило ролик под названием «Финансовая сторона протестов. Компания PandaDOC». В течение пяти минут корреспонденты исследуют деятельность компании, в том числе используют кадры из фильма Юрия Дудя про Силиконовую долину.

Предваряется сюжет подводкой от ведущей: «Следующая история о том, как за так называемыми мирными маршами женщин стоят зарубежные деньги, а в проплаченные схемы втягивают и белорусские компании. Речь идет о печально известной компании PandaDOC. Как выяснили оперативники, Центр по защите прав женщин, зарегистрированный в Минске, использовали для финансирования женских маршей. Что примечательно, учредитель этого центра — некая Александра Дикан — является активным участником движения „Женская сила“. Это именно те дамы, которые выходят на улицы Минска на протесты. При этом финансирование проводили не через штаб-квартиру PandaDOC в Сан-Франциско, а из Минска через белорусский филиал компании. Еще одна интересная деталь: первый транш осуществили еще в мае этого года».

Что касается самого ролика, то, пробежавшись по биографии и политической позиции Микиты Микадо, журналист уточняет, что еще в 2018 году Госдеп США пытался перевести на счет Центра по защите прав женщин почти $19 000. Но этот транш заблокировал Департамент по гуманитарной деятельности Беларуси. «И вот тут в дело вступила компания PandaDOC. В ноябре 2019-го к директору ООО „PandaDOC“ Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса и попросил оказать финансовую помощь тому же центру по продвижению прав женщин. Как выяснили оперативники, руководитель минской „дочки“ не по своей воле был втянут в схему финансирования протестов», — говорится в ролике.

Отмечается в репортаже и такой момент: упоминавшаяся ранее учредитель Центра является супругой одного из структурных руководителей PandaDOC.

«Уже сегодня далеко не новость, что женщинам предлагают деньги за участие в митингах. А как пытались узаконить эту помощь, рассказал сам директор минской фирмы», — говорит журналист, пуская в эфир запись разговора с Дмитрием Рабцевичем. «Договор заключен на $12 500, перечислили $3000 в соответствии с графиком платежей по договору (ежемесячно по полторы тысячи долларов)», — звучит в ролике.

«На выходе же получилась ситуация, что из-за личных амбиций руководителей США сотрудники минского филиала оказались втянуты в грязную политическую игру с финансированием протестов, хотя хотели лишь работать и развиваться», — подытоживает сотрудник АТН.

В то же время стоит помнить, что процесс по делу еще продолжается, а судебное решение о виновности либо отсутствии вины пока не вынесено. Onliner также связался с Микитой Микадо и попросил прокомментировать репортаж и высказанные в нем мысли. Как только ответ от бизнесмена будет получен, мы опубликуем его.