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Меркель: наше сердце бьется в такт с мирными демонстрантами в Беларуси

12.09.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Наше сердце бьется в такт с мирными демонстрантами. Достойно восхищения, с каким мужеством и решительностью они выходят на улицы за свободу и верховенство права», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель в видеообращении по случаю Международного дня демократии, который отмечают 15 сентября.

Меркель: наше сердце бьется в такт с мирными демонстрантами в Беларуси

По ее словам, о работу во имя демократии в Беларуси в буквальном смысле вытирают ноги.

«Мы в Германии счастливы, что демократия и свобода, правовое государство и общая политическая ответственность прочно укоренились у нас. <...> Взгляд на другие государства показывает, что это не само собой разумеется. Мы видим, как авторитарные системы в мире могут быть экономически успешными и бросают нам вызов во многих областях, но за счет элементарных прав граждан. Это не наш европейский путь. Поэтому в Германии и Европе тем более важно каждый день напоминать себе, каким великим завоеванием является демократия», — убеждена Меркель.

«Демократические ценности стоит защищать всеми силами. Это становится еще более очевидным сейчас, когда мы с большой озабоченностью наблюдаем за развитием событий в Беларуси», — сказала канцлер.

 
 
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