«Призываем: остановите насилие!» Белорусские футболисты записали видеообращение

93 белорусских футболиста, среди которых игроки национальной сборной, чемпионы и призеры первенства Беларуси, записали видеообращение.

Они отметили, что не могут молчать, «когда бьют наших людей, друзей, коллег».

«Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит, хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен.

И призываем: остановите насилие!

Мы, как и весь наш народ, имеем права и свободы, закреплённые в Конституции: никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, либо унижающему его достоинство обращению или наказанию.

Нет иной привилегии, кроме одной – права человека!

Мы за правду, справедливость и свободу!

Мы против насилия!»

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