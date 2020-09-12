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«Призываем: остановите насилие!» Белорусские футболисты записали видеообращение
Источник материала: Навiны
93 белорусских футболиста, среди которых игроки национальной сборной, чемпионы и призеры первенства Беларуси, записали видеообращение.
Они отметили, что не могут молчать, «когда бьют наших людей, друзей, коллег».
«Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит, хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен.
И призываем: остановите насилие!
Мы, как и весь наш народ, имеем права и свободы, закреплённые в Конституции: никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, либо унижающему его достоинство обращению или наказанию.
Нет иной привилегии, кроме одной – права человека!
Мы за правду, справедливость и свободу!
Мы против насилия!»
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93 белорусских футболиста, среди которых игроки национальной сборной, чемпионы и призеры первенства Беларуси, записали видеообращение.
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