﻿ «Призываем: остановите насилие!» Белорусские футболисты записали видеообращение. 21.by
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«Призываем: остановите насилие!» Белорусские футболисты записали видеообращение

12.09.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

93 белорусских футболиста, среди которых игроки национальной сборной, чемпионы и призеры первенства Беларуси, записали видеообращение.

Они отметили, что не могут молчать, «когда бьют наших людей, друзей, коллег».

«Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит, хотим  выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен.

И призываем: остановите насилие!

Мы, как и весь наш народ, имеем права и свободы, закреплённые в Конституции: никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному,  либо унижающему его достоинство обращению или наказанию.

Нет иной привилегии, кроме одной – права человека!

Мы за правду, справедливость и свободу!

Мы против насилия!»

Обращение подписали:

  • Евгений Апанасович
  • Мартин Артюх
  • Андрей Архипов
  • Дмитрий Бага
  • Дмитрий Байдук
  • Игорь Бобко
  • Арсений Бондаренко
  • Максим Бордачёв
  • Илья Брановец
  • Владимир Бушма
  • Артём Васьков
  • Дмитрий Вашкель
  • Евгений Велько
  • Филипп Войтехович
  • Роман Волков
  • Артём Волович
  • Виталий Гайдучик
  • Павел Головенко
  • Дмитрий Гомза
  • Павел Демидчик
  • Александр Джигеро
  • Станислав Драгун
  • Дмитрий Дударь
  • Иван Жесткин
  • Владислав Жук
  • Валерий Жуковский
  • Павел Забелин
  • Николай Зенько
  • Павел Зуевич
  • Дмитрий Иванов
  • Владислав Каборда
  • Владислав Казаков
  • Пётр Казанцев
  • Дмитрий Каплунов
  • Альберт Капский
  • Валерий Каршакевич
  • Павел Кленьё
  • Юрий Козлов
  • Илья Колпачук
  • Александр Корзун
  • Александр Котляров
  • Александр Краснов
  • Сергей Курганский
  • Андрей Левковец
  • Кирилл Леонович
  • Евгений Лешко
  • Юрий Ловец
  • Алексей Лозко
  • Анатолий Макаров
  • Сергей Мельник
  • Иван Молчанов
  • Павел Нехайчик
  • Данила Нечаев
  • Никита Николаевич
  • Антон Новик
  • Кирилл Павлючек
  • Роман Пасевич
  • Артём Рахманов
  • Максим Ровбут
  • Андрей Рум
  • Павел Рыбак
  • Евгений Савостьянов
  • Всеволод Садовский
  • Фёдор Сапон
  • Артур Сарамаха
  • Александр Сачивко
  • Михаил Сачковский
  • Егор Семёнов
  • Игнат Сидор
  • Даниил Силинский
  • Артур Слабашевич
  • Никита Степанов
  • Роман Степанов
  • Дмитрий Стомаль
  • Владислав Сычев
  • Максим Талейко
  • Виталий Трубило
  • Егор Филипенко
  • Александр Францев
  • Дмитрий Халимончиков
  • Леонид Ханкевич
  • Андрей Хачатурян
  • Павел Чикида
  • Антон Чичкан
  • Артур Чудук
  • Максим Шишлов
  • Артём Шубко
  • Никита Шугунков
  • Павел Щербаченя
  • Денис Щербицкий
  • Руслан Юденков
  • Вячеслав Ярославский
  • Владислав Яцкевич

 

 
 
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93 белорусских футболиста, среди которых игроки национальной сборной, чемпионы и призеры первенства Беларуси, записали видеообращение.
 
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