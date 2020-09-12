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Женский марш в Минске в День города. Задержания полным ходом

12.09.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силовики разогнали женщин, собравшихся на марш в Минске. Некоторые были задержаны

Женский марш в Минске в День города. Задержания полным ходом
Пока известно, что сотни женщин были задержаны. Силовики ищут женщин во дворах, журналистов вытесняют с площади, пишет радио Свобода.

Территория очищена, автозакы уехали. Бахинская стояла перед автозаком, пыталась не пропустить их, но милиционеры оттеснили ее. Десятки женщин все еще остаются на площади.

На площади Свободы продолжаются очень жестокие задержания. На глазах у журналиста "Свабода" по земле тащат пожилую женщину. Приехали 9 маршруток и один автобус, они двигались по площади Свободы.
 
Теги: Минск
 
 
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Силовики разогнали женщин, собравшихся на марш в Минске. Некоторые были задержаны
 
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