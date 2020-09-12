Женский марш в Минске в День города. Задержания полным ходом

пишет радио Свобода. Пока известно, что сотни женщин были задержаны. Силовики ищут женщин во дворах, журналистов вытесняют с площади,радио Свобода.





Территория очищена, автозакы уехали. Бахинская стояла перед автозаком, пыталась не пропустить их, но милиционеры оттеснили ее. Десятки женщин все еще остаются на площади.





На площади Свободы продолжаются очень жестокие задержания. На глазах у журналиста "Свабода" по земле тащат пожилую женщину. Приехали 9 маршруток и один автобус, они двигались по площади Свободы.



