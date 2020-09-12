Что с двумя витебчанами, скрывающимися на территории посольства Швеции?

11 сентября два жителя Витебска – Виталий Кузнечик вместе с сыном Владиславом– спасались от силовиков. Они были рядом со шведским посольством. Перепрыгнули через забор и сели под лестницей. Вчера целый день посольство Швеции решало, что делать с внезапными гостями. Им предоставили еду, воду, а вечером и место для сна. Дальнейших планов Виталий вместе с отцом пока не имеют. Ждут.





«Мы видели, как кто-то ходил за забором и снимал на камеру. Но теперь к окнам не подходим», – рассказал 12 сентября Belsat.eu Виталий.





Виталий и Владислав говорят, что волнуются за свою безопасность. По словам Виталия, они вместе с сыном участвовали в мирном пикете 6 сентября в Витебске. Им брызнули в глаза слезоточивым газом, били дубинками. Сын сумел освободить отца, но, опасаясь преследования, Кузнечики четыре дня прятались. Добрались до Минска , пытались попасть в посольство через дверь, но их не пустили, и тогда они перепрыгнули через забор на территорию диппредставительства.





Вчера Кузнечики также позвонили в представительство ООН в Беларуси.







