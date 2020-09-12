Почти 100 белорусских футболистов записали видео в знак протеста против насилия

Источник материала: Tut.by

Около 100 белорусских футболистов записали видео, в котором осудили насилие, с которым столкнулась Беларусь в последний месяц.

С осуждением жестокости во время послевыборных протестных акций выступили игроки команд высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных. Среди них Егор Филипенко, Станислав Драгун, Павел Нехайчик, Виталий Гайдучик, Дмитрий Бага, Павел Рыбак, Владимир Бушма.

«Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы — футболисты разных команд, но одной страны», — говорят спортсмены.

Футболисты выражают соболезнования родным погибших, выступают со словами поддержки пострадавшим и призывают остановить насилие.

Игроки отметили, что они, «как и весь наш народ, имеем права, закрепленные Конституцией».