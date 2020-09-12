|
В Беларуси могут подорожать сигареты и алкоголь. Поясняем почему
Источник материала: Tut.by
Власти рассматривают возможность поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин. Возможное повышение ставок акцизов отразится на розничных ценах. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, почему и на сколько могут вырасти акцизы.
Как могут измениться ставки акцизов на сигареты
В Беларуси продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января этого года ставку
Властями предлагается поднять ставки акциза до 31,13 рубля, 69 рублей и 78,2 рубля соответственно по ценовым категориям. То есть прибавка составит 25%, 9,9% и 8,7% соответственно к действующим ставкам акцизов на 1 января этого года. То есть заметнее всего подорожают бюджетные сигареты.
В Беларуси регулярно поднимают ставки акциза на алкоголь и табак. Но на сигареты стали делать это опережающими темпами. В Минфине пояснили, с чем это связано.
— У нас соглашение подписано в рамках ЕАЭС о том, что мы к 2024 году должны выходить на единую индикативную ставку (среднее значение. — Прим. ред.). Поэтому опережающими темпами предлагаем увеличить (ставки акцизов на табак. — Прим. ред.), — пояснил FINANCE.TUT.BY заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.
Повышение акцизов на табак и алкоголь отразится на розничных ценах.
Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Киргизии и Армении —
Уравнять ставки акцизов в ЕАЭС намерены для того, чтобы сократить нелегальную торговлю табаком. В той же России сейчас ценник на сигареты заметно выше, чем в Беларуси.
Как могут измениться ставки акцизов на алкоголь
Акциз на плодовые крепленые марочные вина (улучшенного качества и специальной технологи) предлагается повысить на 4,8% к действующим ставкам акциза на 1 января этого года, натуральные вина (в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие) — на 4,2%, алкоголь с объемной долей этилового спирта 7% и более — на 4,8%.
Что получает бюджет от табачного и алкогольного бизнесов?
Казна зарабатывает на акцизах немаленькие деньги. К примеру, в 2018 году они
В конце 2019 года тогдашний министр финансов Максим Ермолович
Ермолович
— Необходимо продолжить эту динамику, чтобы бюджет получал те доходы, которые планируется: искоренить уклонение от налогов, любые факты нелегального оборота, обеспечить загрузку производственных мощностей табачных фабрик, — пояснял чиновник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти рассматривают возможность поднять с 2021 года ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)