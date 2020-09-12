В Беларуси могут подорожать сигареты и алкоголь. Поясняем почему

Источник материала: Tut.by

Власти рассматривают возможность поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин. Возможное повышение ставок акцизов отразится на розничных ценах. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, почему и на сколько могут вырасти акцизы.



Симок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как могут измениться ставки акцизов на сигареты

В Беларуси продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января этого года ставку подняли до 24,9 рубля за 1000 сигарет (было — 20,71 рубля), второй категории — до 62,77 рубля (было — 52,21 рубля), для третьей — до 71,97 рубля (было — 59,86 рубля).

Властями предлагается поднять ставки акциза до 31,13 рубля, 69 рублей и 78,2 рубля соответственно по ценовым категориям. То есть прибавка составит 25%, 9,9% и 8,7% соответственно к действующим ставкам акцизов на 1 января этого года. То есть заметнее всего подорожают бюджетные сигареты.

В Беларуси регулярно поднимают ставки акциза на алкоголь и табак. Но на сигареты стали делать это опережающими темпами. В Минфине пояснили, с чем это связано.

— У нас соглашение подписано в рамках ЕАЭС о том, что мы к 2024 году должны выходить на единую индикативную ставку (среднее значение. — Прим. ред.). Поэтому опережающими темпами предлагаем увеличить (ставки акцизов на табак. — Прим. ред.), — пояснил FINANCE.TUT.BY заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Повышение акцизов на табак и алкоголь отразится на розничных ценах.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Киргизии и Армении — договорились до 2024 года поэтапно уравнять акцизы на сигареты — до 35 евро за 1 тысячу сигарет. При этом ее можно корректировать на национальном уровне — как повышать, так и понижать, но в пределах 20%. Получается, ставка акциза может быть в диапазоне от 28 до 42 евро за 1000 сигарет.

Уравнять ставки акцизов в ЕАЭС намерены для того, чтобы сократить нелегальную торговлю табаком. В той же России сейчас ценник на сигареты заметно выше, чем в Беларуси.

Как могут измениться ставки акцизов на алкоголь

Акциз на плодовые крепленые марочные вина (улучшенного качества и специальной технологи) предлагается повысить на 4,8% к действующим ставкам акциза на 1 января этого года, натуральные вина (в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие) — на 4,2%, алкоголь с объемной долей этилового спирта 7% и более — на 4,8%.

Что получает бюджет от табачного и алкогольного бизнесов?

Казна зарабатывает на акцизах немаленькие деньги. К примеру, в 2018 году они составляли около 15% от всех доходов республиканского бюджета, в 2019-м — около 13%. То есть примерно седьмая часть всех поступлений в республиканский бюджет будет от акцизов. Примерно каждый 25-й рубль принесет проданный крепкий алкоголь, каждый 27-й — сигареты.

В конце 2019 года тогдашний министр финансов Максим Ермолович говорил , что белорусский бюджет получает более 1,2 млрд рублей за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают производители сигарет. Из них более 800 млн рублей приносят акцизы на табачную продукцию.

Ермолович отмечал , что Беларусь поэтапно идет по пути увеличения доходов бюджета от реализации табачной продукции на внутреннем рынке. При этом речь идет о том, чтобы этот сектор работал исключительно под контролем государства, чтобы в основном за счет отечественных производителей насыщался внутренний рынок табачной продукцией, чтобы была возможность контролировать цены на внутреннем рынке.

— Необходимо продолжить эту динамику, чтобы бюджет получал те доходы, которые планируется: искоренить уклонение от налогов, любые факты нелегального оборота, обеспечить загрузку производственных мощностей табачных фабрик, — пояснял чиновник.