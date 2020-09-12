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Ребенок застрял ногой в горке в Светлогорске – видео
12.09.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел накануне, в пятницу 11 сентября, на улице Ленина районного центра: мальчик застрял ногой на горке детской площадки и самостоятельно не смог освободиться.
Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли ногу ребенка из металлической конструкции, медицинская помощь ему не понадобилась.
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Сотрудники МЧС оказали помощь семилетнему ребенку, который застрял ногой в горке в Светлогорске. Смотрите на видео кадры с места происшествия.
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