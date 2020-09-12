Страсти по Мулан: что не так с новым фильмом Disney

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как вам такой сюжет для поэмы или фильма: отца должны, по законам своего времени, забрать на войну, но он болен. И за него в армию идет дочь, переодевшись в мужскую одежду. Служит 12 лет с честью, крошит врагов, соратники и не догадываются, кто перед ними. Возвращается домой, отца уже нет. Собственно, это все.

Так вот, здесь, во-первых, самый известный сюжет в китайской культуре – что-то вроде Ильи Муромца со товарищи. А во-вторых, это повод для одновременно нескольких диких скандалов в разных концах мира: все – и особенно китайцы – недовольны фильмом на эту тему, снятым на студии Disney. Премьера в Китае – 11 сентября, но скандалить ведь можно, лишь посмотрев трейлер или "спиратив" фильм из сети задолго до официального показа. Потому что очень хочется излить свою ненависть неважно к чему.

Речь, конечно же, о знаменитой легенде о Мулань (ни в коем случае не Мулан, имя означает "Магнолия"). У девушки есть и фамилия – Хуа (что означает "цветок"). То есть неприятности тут начинаются с известных уже много десятилетий сложностей перевода разных транскрипций китайских слов не с китайского, а с английского на русский. В общем, к нам в прокат попал американизированный вариант названия, и это, наверное, по-своему правильно: голливудская Мулан имеет мало общего с китайской Мулань. И не только по части произношения имени.

Легенда о Хуа Мулань идет, видимо, из V века, она еще в Китае обросла немыслимым количеством вариантов и подробностей, а также смыслов. Смыслы – это, вообще-то, не пустяк.

Это сказка о дочернем долге, о патриотизме (война ведь, а девушка, в некоторых версиях, попадает еще и в плен), о том, что дважды войти в ту же реку невозможно. А тут набегают и дополнительные, более поздние сюжеты – про любовь и самоубийство, если выходить замуж не хочется. И в каждом веке свой сюжет. Картины, поэмы, кино на эту тему было еще немое, из старого Шанхая.

Но вот за дело берется (в очередной раз) Disney, и китайские зрители – из числа умеющих нелегально скачать фильм – уже недовольны, ставят ему в среднем 4,8 балла из десяти. Потому что им, представьте, хочется, чтобы кино имело хоть какую-то связь с китайской культурой и историей.

В общем, как пишет лондонская The Guardian, получился случай "дешевого ориентализма" и "упущенной Голливудом возможности исследовать историю и культуру Китая".

А Disney ведь рассчитывал прежде всего на самый большой кинорынок в мире – китайский. Правда, люди там все равно пойдут и посмотрят, кино повсюду как раз только что открылось…

Но люди засиделись без скандалов. В Гонконге обычный набор либеральных подозреваемых начал кампанию "Бойкотируй Мулан". Их поддержали соратники из Таиланда, где на фоне карантинов оживились такие же жаждущие перемен персонажи. То же – на Тайване. Оказывается, актриса, исполняющая главную роль – американка Лю Ифэй, – высказывалась в поддержку гонконгской полиции. Напомним, весь прошлый год на этой особой территории Китая шел непрерывный протест с поджогами, и большинство гонконгцев, все это не поддерживавших, начали движение "защити нашу полицию". И актриса Лю оказалась на стороне большинства.

Но что в этом удивительного? В конце концов, ее героиня, дослужившаяся (по поздним версиям легенды) до генерала в императорской армии, тоже вряд ли была бы на стороне бунтовщиков, подпитывающихся идеями заморских варваров. Так что, получается, вот тут авторы фильма как раз совпали с исторической реальностью. Не говоря о том, как современные китаеведы объясняют один из скрытых и абсолютно китайских парадоксов легенды: Мулан нарушает закон (то есть обманывает вербовщиков в армию), чтобы спасти систему (то есть государство). Но все равно кто-то недоволен…

Еще есть феминистский и расовый, представьте, вопрос. С феминизмом в фильме дело терпимо, женщина-воин – это то, что надо. Поэтому ее боевые сцены специально сделаны без брони, с длинными развевающимися волосами, чтобы и вопросов не было. Кроме одного: как это очевидная длинноволосая девушка целых 12 лет воспринималась боевыми товарищами как мужчина.

С расовым аспектом все так-сяк – довольны азиатские американцы, а то Голливуд был для них чересчур белым. Публикуются материалы о том, каково расти азиатской девочке в этой вашей Америке, где Барби изначально была блондинкой… Черные не очень довольны (нет чтобы ввести в фильм хоть одного их персонажа – в Китае в начале нашей эры). Но они терпят.

Однако… в прежней версии фильма был бисексуальный воин, в новой версии его нет: Disney постыдно испугался китайцев. И даже вырезал любовную сцену, где народная героиня, представьте, была не совсем одета. Грызня в Америке идет по всем этим поводам, но тут нашелся повод совсем убойный.

Газета The Washington Post выносит приговор: новая Мулан – это скандал. Потому что множество сцен в ней снималось в Синьцзяне. А Синьцзян – все знают – это где китайцы угнетают уйгуров, засадив их в концлагеря для перевоспитания от терроризма. И почему бы Disney не снять те же сцены на прочих прекрасных просторах Китая? И не слишком ли студия увлеклась поклонами в адрес пекинского режима? Но когда газета задала продюсерам этот вопрос, они от комментариев, представьте, отказались. Итого: перед нами "самый проблематичный фильм диснеевского производства за последнее время".

Здесь опять же можно вспомнить о соответствии фильма историческим реалиям. На каких территориях, вы думаете, шла война, на которую отправилась реальная историческая Хуа Мулань? Не в бассейне же Янцзы. Большая часть войн Китая шли на той самой северо-западной границе, которой завершался тот самый обширный район, находящийся в китайском владении с I века нашей эры.

Но антикитайская истерика, охватившая сейчас США, включает обязательный компонент: бойкотировать всех, кто что-то производит на территории этого "концлагерного" района. Даже кинопроизводителей.

В итоге получается, что сегодня в США (и не только там) нет ни малейшей возможности снять фильм или написать книгу о Китае – да вообще любую книгу или фильм – без того, чтобы не вызвать чью-то ярость. А кто-то говорил, что культура должна помогать народам лучше понимать друг друга и восхищаться тем, какие мы все разные.