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Координационный Совет продолжает работу

12.09.2020 16:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Вчера 11 сентября состоялось заседание Основного состава Координационного Совета (КС). Основные тезисы встречи размещены на сайте КС, самое главное из которых - Координационный Совет продолжает работу.

«Многих беспокоит вопрос, как Совет будет действовать без Президиума.
Отвечаем: согласно изменениям в Регламенте от 6.09.2020, в случае, если у членов Президиума нет возможности принимать решения, решения в Совете принимаются Основным составом Совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается, и принятие решений возможно. На вчерашней встрече это было подтверждено! Сам состав Президиума остается прежний, сообщается в соответствующем заявлении КС», - говорится в сообщении.

Приоритеты работы сохраняются  и они изложены в Резолюции КС:

- прекращение насилия и привлечение виновных к ответственности;

освобождение политических заключенных;

новые честные выборы.

Также в ближайшее время КС анонсирует запуск  новых инициатив, которые помогут сделать поддержку беларусов видимой.

«У вас появятся инструменты, с помощью которых вы сможете подтвердить ваше доверие к КС», - говорится в сообщении.

Кроме того, в составе Совета продолжают действовать рабочие группы. На данный момент их 6:

- Служба поддержки регионов;

- Служба поддержки трудовых коллективов;

- Работа с гражданским обществом;

- Фем группа;

- Группа по расследованию нарушений прав человека и насилию во время мирных демонстраций;

- Экономическая аналитика.

В обращении к гражданам содержится призыв входить в расширенный состав КС. 

«Сейчас очень подходящее время для выражения своей позиции! Это еще один способ показать, что нас — реальное большинство.
Внутри Расширенного состава также будет возможность действовать в рабочих группах: вы сможете создавать их сами или подключаться к уже существующим группам. Присоединяйтесь! Делаем новую Беларусь вместе и уже сейчас», - говорится в сообщении.

«Изменения — в наших руках! Мы лучше всех знаем, что единственный “кукловод”, стоящий за беларусами, — правда и справедливость», -заканчивают свое обращение члены КС.

Напрминаем, что Координационный совет был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая вскоре после выборов вынуждена была уехать в Литву. В президиум КС вошли лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший гендиректор Купаловского театра Павел Латушко.

В настоящее время на свободе в Беларуси остается лишь Алексиевич. Колесникова, Власова и Знак — в СИЗО. Дылевский отбывает административный арест. Ковалькову и Латушко вынудили уехать из Беларуси.
 

 
 
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Вчера 11 сентября состоялось заседание Основного состава Координационного Совета (КС). Основные тезисы встречи размещены на сайте КС, самое главное из которых -...
 
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