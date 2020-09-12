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Координационный Совет продолжает работу
12.09.2020 16:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Вчера 11 сентября состоялось заседание Основного состава Координационного Совета (КС). Основные тезисы встречи размещены на сайте КС, самое главное из которых - Координационный Совет продолжает работу.
«Многих беспокоит вопрос, как Совет будет действовать без Президиума.
Приоритеты работы сохраняются и они изложены в Резолюции КС:
- прекращение насилия и привлечение виновных к ответственности;
освобождение политических заключенных;
новые честные выборы.
Также в ближайшее время КС анонсирует запуск новых инициатив, которые помогут сделать поддержку беларусов видимой.
«У вас появятся инструменты, с помощью которых вы сможете подтвердить ваше доверие к КС», - говорится в сообщении.
Кроме того, в составе Совета продолжают действовать рабочие группы. На данный момент их 6:
- Служба поддержки регионов;
- Служба поддержки трудовых коллективов;
- Работа с гражданским обществом;
- Фем группа;
- Группа по расследованию нарушений прав человека и насилию во время мирных демонстраций;
- Экономическая аналитика.
В обращении к гражданам содержится призыв входить в расширенный состав КС.
«Сейчас очень подходящее время для выражения своей позиции! Это еще один способ показать, что нас — реальное большинство.
«Изменения — в наших руках! Мы лучше всех знаем, что единственный “кукловод”, стоящий за беларусами, — правда и справедливость», -заканчивают свое обращение члены КС.
Напрминаем, что Координационный совет был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая вскоре после выборов вынуждена была уехать в Литву. В президиум КС вошли лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший гендиректор Купаловского театра Павел Латушко.
В настоящее время на свободе в Беларуси остается лишь Алексиевич. Колесникова, Власова и Знак — в СИЗО. Дылевский отбывает административный арест. Ковалькову и Латушко вынудили уехать из Беларуси.
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Вчера 11 сентября состоялось заседание Основного состава Координационного Совета (КС). Основные тезисы встречи размещены на сайте КС, самое главное из которых -...
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