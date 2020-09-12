«Подруга за подругу». Женский марш проходит, несмотря на задержания

Женский марш 12 сентября проходит по улицам в центре Минска, несмотря на периодические задержания участниц силовиками.





Марш стартовал в 15.00 на площади Свободы. К этому времени возле ратуши собралось примерно 300 человек, в том числе пришла пожилая активистка Нина Багинская. Женщины колонной ходили вокруг ратуши.

Они держали бело-красно-белые флаги, а также плакаты «АГЛ, твой дом — тюрьма», «All you need is LAW», «Свабоду палітвязням», «Арэшак, у народа уже есть сценарий финального эпизода».

Милиционер в форме с мегафоном предупреждал женщин, что мероприятие не санкционировано, и просил разойтись. Ему в ответ скандировали: «Я гуляю!» От журналистов потребовали отойти на расстояние 50 метров.

Поскольку акция позиционировалась в соцсетях как «самый шумный марш», примерно в 15.00 женщины стали аплодировать, кричать, некоторые стучали в железные миски, трясли бубенцами.

Спустя несколько минут на площадь Свободы приехали автозаки, а также автобусы, из которых вышли сотрудники ОМОН, неизвестные в масках в гражданской одежде и силовики в черных балаклавах и зеленой форме без опознавательных знаков. Они начали задерживать участниц .

В ответ женщины начали кричать, стучать по микроавтобусу, куда завели как минимум одну задержанную, скандировать «Отпускай», «Пошли вон» и «Подруга за подругу». Микроавтобусу удалось уехать.

Силовики разбили женщин на несколько групп и окружили. Женщины, стоя в сцепке, кричали и скандировали: «Позор!»

Задержаны десятки человек. К 15.25 силовики уехали с площади Свободы, люди провожали их криками «Фашисты!».

На площадь постепенно вернулось около сотни человек. Они присоединились к колонне примерно в 250 женщин, которые двигались по улице Ленина из центра в сторону Немиги, а затем пошли к Дворцу спорта. Они стучат в миски, скандируют «Саша, ты уволен!» и «Жыве Беларусь!».