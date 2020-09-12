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В Минске проходит Женский марш
Источник материала: Навiны
На площади Свободы в Минске стартовал ставший уже традиционным по субботам Женский марш протеста.
На первых кадрах, которые поступают с места событий, видно, как люди в балаклавах задерживают участниц протеста.
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На площади Свободы в Минске стартовал ставший уже традиционным по субботам Женский марш протеста.
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