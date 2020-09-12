ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футболисты против насилия: почти сто белорусских футболистов выступили против насилия в стране

12.09.2020 16:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

93 спортсмена, среди которых игроки местного и зарубежных чемпионатов, а также члены сборной Беларуси записали видеообращение, в котором призвали силовиков к ответу и напомнили о правах человека.

Футболисты против насилия: почти сто белорусских футболистов выступили против насилия в стране
Почти сто белорусских футболистов выступили против насилия в стране. Видео доступно в Telegram-канале «Мая Краiнa Беларусь», пишет lenta.ru
 «Мы не можем больше молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег», — сказали они.

18 августа белорусские спортсмены пригрозили отказаться от выступлений за сборную страны. Они потребовали прекратить насилие в отношении граждан, освободить всех задержанных, а также признать выборы президента страны недействительными.

В Беларуси более месяца проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны сотни человек, известно о четырех погибших.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
93 спортсмена, среди которых игроки местного и зарубежных чемпионатов, а также члены сборной Беларуси записали видеообращение, в котором призвали силовиков к...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске проходит Женский марш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика