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Если вы выбрали какое-то вложение, не надо дергаться ― советы финансиста
12.09.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская валюта уже потеряла одиннадцать процентов к европейской, и это падение может быть только началом, в 2021 году доллар рискует обесцениться почти на треть, такой прогноз опубликовало РИА Новости на уходящей неделе.
В мире сейчас слишком много неопределенности, которая вызывавет нервную реакцию на рынках, отметил собеседник Sputnik, комментируя финансовый прогноз 2021. К сожалению, рубли (как российский, так и связанный с ним белорусский) не относятся к тем валютам, которые люди выбирают в качестве стабильных сбережений в такие периоды.
"Думаю, что осень предполагает быть жаркой во всех смыслах ― выборы в США, ситуация вокруг России не улучшается, и ситуация в Беларуси. Мы живем во взаимозависимом мире, и эта история будет тянуться до конца года, поэтому надо приготовиться к такой кардиограмме, когда рубль будет постоянно ходить вверх-вниз, и надо просто запастись терпением", ― говорит Нефидов.
При этом эксперт не советует вкладчикам в срочном порядке переводить свои сбережения в другие валюты, "если человек выбрал какое-то вложение, не надо дергаться", добавляет Нефидов.
"Гигантское количество людей, которые пытались ловить нюансы на колебаниях валют, они в абсолютном большинстве оказались в проигрыше. Если вы сидите в долларе, не выходите из него. Если у вас рублевые накопления и ближайшие расходы в рублях, тоже не надо трогать эти накопления", ― отмечает собеседник.
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