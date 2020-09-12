Никакого праздника. Самый странный День города в фотографиях

Источник материала: Onliner

2020-й — год аномальный. И если кто-то вдруг возьмется опровергать эту уже практически историческую истину, то даже ребенок уложит «спорщика» на лопатки: аргументов хоть отбавляй. За девять месяцев мы увидели столько всего... А не увидели — еще больше. В копилку того, что так и не довелось лицезреть в Минске, можно смело добавлять День города. Вторая суббота сентября для минчан всегда была особенная. Какая бы ни устанавливалась погода, люди выходили в город — кто на массовые мероприятия, а кто по своим делам — и проникались атмосферой праздника. Музыка, поздравительные «открытки» на зданиях и фонарях, нарядные толпы. Но в этом году все изменилось. Onliner подготовил подборку фотографий, чтобы каждый мог лично сравнить День города в 2019-м и 2020-м.





















Судьба Дня города чуть ли не до последнего момента оставалась неопределенной. Началось с того, что 24 августа Мингорисполком опубликовал в своем Telegram-канале пламенный призыв: «Ищем идеи! Срочно. Минский горисполком приглашает к сотрудничеству коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся проведением праздничных мероприятий на площадках под открытым небом. В этом году Минск будет отмечать свой день рождения 12 и 13 сентября. Есть предложение на протяжении всей предпраздничной недели провести ряд зрелищных мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Если у вас есть свежие идеи и опыт организации городских праздников, которые уже полюбились горожанам и гостям города, звоните».

















Казалось, что нас ждет настоящая феерия и каждый вечер минчане будут метаться между концертами под открытым небом, театральными постановками, конкурсами силачей и тому подобным. Многие начали продумывать подходящий гардероб — удобная обувь, дождевики, зонты. Но полет фантазии оборвался 7 сентября, когда уже новый председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев решил, что День города пройдет без традиционных массовых гуляний. «Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией и обеспечением безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19. Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам», — поясняла пресс-служба ведомства.





















В довершение всего чиновники призвали горожан не праздно гулять по улицам, а принести столице пользу посредством участия в субботнике. Были названы девять локаций, где нужна помощь добровольцев. Выбор и вправду хороший — от парков и скверов до мемориалов. И люди откликнулись — кто по разнарядке, а кто и по зову сердца.

















Но мы-то привыкли к тому, что День города проходит по-другому — с шашлыками, конкурсами, песнями и плясками. Где все это? Где задор и веселье? Да и откуда взялась осенняя предосторожность, если весной мы так успешно провели большой парад? Да, День города уже не тот.

























И еще несколько фото, чтобы вспомнить, как это было.































