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В Минске и иных городах проходят женские марши против действующей власти

12.09.2020 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Новый лозунг этой субботы: «Где наша Маша?». Девушки сегодня повторяют его чаще остальных.

Как передает tut.by, Минске женские колонны появляются во многих местах, потом сливаются и двигаются по известному только им маршруту. Так они стараются обойти зеленых человечков неизвестного происхождения, которые действовали довольно жестко по отношению к женщинам.

По оценкам корреспондента tut.by после объединения всех колон общая численность протестующих составила более 10 тыс. Объединившаяся колонна прошла по проспекту Независимости и дошла до площади Якуба Коласа. Их приветствовали некоторые жильцы встречающих на пути домов — кто-то просто выходит на балкон, кто-то с бело-красно-белым флагом.

У некоторых участниц марша в руках кухонные принадлежности — бидоны, сковородки, у Жанны — ложка, которой она с удовольствием стучит по кастрюле.

— Мы сегодня решили пошуметь, — рассказывает она о том, почему пришла не с пустыми руками.

По словам женщины, она на марше в третий или четвертый раз. Говорит, что так она выражает гражданскую позицию.

— Я не могу по-другому, — говорит Жанна. — Я не согласна с тем, что у нас нет свободы слова, куча политзаключенных, что людей ни за что хватают.

В колонне, которая движется к площади Победы, знакомимся с Александрой. Девушка работает в IT-сфере. Рассказывает, что на марши ходит с тех пор, как они проходят в Минске. Политикой, продолжает собеседница, она интересуется давно. Была на площади в 2010-м.

— А сейчас почему выходите?

— А как можно не выходить? — отвечает она. — Людей задерживают, людей избивают. В протоколах, которые составляют, не все правда. Милиция на суде говорит неправду. Судьи это видят и все равно дают сутки.

Сегодня, рассказывает Александра, она опоздала на площадь Свободы, поэтому волна задержаний ее пока не накрыла.

— После того, что происходило на площади, вам не страшно идти в колонне?

— Меня задерживали во вторник на Машерова, когда женщин прижали к стене, — рассказывает она. — Самое страшное — это то, что происходит до задержания, а потом уже не страшно. Я провела сутки на Окрестина, по суду мне дали штраф 30 базовых (810 рублей). Мне тревожно, но не страшно.

— Сколько вы так готовы ходить?

— Пока муры не рухнут.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый лозунг этой субботы: «Где наша Маша?». Девушки сегодня повторяют его чаще остальных.
 
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