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В Минске и иных городах проходят женские марши против действующей власти
12.09.2020 17:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото tut.by
Новый лозунг этой субботы: «Где наша Маша?». Девушки сегодня повторяют его чаще остальных.
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У некоторых участниц марша в руках кухонные принадлежности — бидоны, сковородки, у Жанны — ложка, которой она с удовольствием стучит по кастрюле.
— Мы сегодня решили пошуметь, — рассказывает она о том, почему пришла не с пустыми руками.
По словам женщины, она на марше в третий или четвертый раз. Говорит, что так она выражает гражданскую позицию.
— Я не могу по-другому, — говорит Жанна. — Я не согласна с тем, что у нас нет свободы слова, куча политзаключенных, что людей ни за что хватают.
В колонне, которая движется к площади Победы, знакомимся с Александрой. Девушка работает в IT-сфере. Рассказывает, что на марши ходит с тех пор, как они проходят в Минске. Политикой, продолжает собеседница, она интересуется давно. Была на площади в 2010-м.
— А сейчас почему выходите?
— А как можно не выходить? — отвечает она. — Людей задерживают, людей избивают. В протоколах, которые составляют, не все правда. Милиция на суде говорит неправду. Судьи это видят и все равно дают сутки.
Сегодня, рассказывает Александра, она опоздала на площадь Свободы, поэтому волна задержаний ее пока не накрыла.
— После того, что происходило на площади, вам не страшно идти в колонне?
— Меня задерживали во вторник на Машерова, когда женщин прижали к стене, — рассказывает она. — Самое страшное — это то, что происходит до задержания, а потом уже не страшно. Я провела сутки на Окрестина, по суду мне дали штраф 30 базовых (810 рублей). Мне тревожно, но не страшно.
— Сколько вы так готовы ходить?
— Пока муры не рухнут.
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Новый лозунг этой субботы: «Где наша Маша?». Девушки сегодня повторяют его чаще остальных.
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