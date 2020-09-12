«Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня». Тихановская призвала бойцов ОМОНа остановить насилие

Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к бойцам ОМОНа.

Она призвала их остановиться: «Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня. Насилие, которое вы применяете к женщинам, возмутительно».

Политик предупредила, что каждый сотрудник правоохранительных органов, совершивший преступление против мирных демонстрантов и своего народа, «понесет ответственность».

«У вас есть шанс перейти на сторону народа и не выполнять преступных приказов», — подчеркнула Тихановская.

Напомним, в Минске сегодня проходит Женский марш .