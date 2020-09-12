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«Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня». Тихановская призвала бойцов ОМОНа остановить насилие
Источник материала: Навiны
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к бойцам ОМОНа.
Она призвала их остановиться: «Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня. Насилие, которое вы применяете к женщинам, возмутительно».
Политик предупредила, что каждый сотрудник правоохранительных органов, совершивший преступление против мирных демонстрантов и своего народа, «понесет ответственность».
«У вас есть шанс перейти на сторону народа и не выполнять преступных приказов», — подчеркнула Тихановская.
Напомним, в Минске сегодня
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«Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня». Тихановская призвала бойцов ОМОНа остановить насилие
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к бойцам ОМОНа. Она призвала их остановиться: «Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня. Насилие,...
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