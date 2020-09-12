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«Оттолкнул и повалил сотрудника ГАИ на землю». В отношении протестующих возбуждены уголовные дела (видео)
Источник материала: Onliner
Силовики продолжают расследовать дела о применении насилия в отношении людей в форме. Сегодня пресс-служба МВД дала отчет сразу по двум ситуациям: одна произошла в Барановичах 10 августа, другая — в Гродно 12 августа.
«Установлен водитель автомобиля Audi 80, который 10 августа в 20:10 на ул. Царюка в Барановичах совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы милиции Барановичского ГОВД. Сотрудник находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. Благодаря средствам индивидуальной защиты милиционер травм не получил. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудниками ГУСБ и уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался за нарушение ПДД.
Задержанный признал свою вину, раскаялся в содеянном. Причину и мотив поступка пояснить не смог. В настоящее время молодой человек находится в изоляторе временного содержания и является фигурантом уголовного дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел», — уточняют в ведомстве.
В Гродно ситуация чуть иная: пострадали сотрудники ГАИ, но автомобили ни при чем. Вот как описывает случай пресс-служба МВД: «В Гродно 12 августа прошло несанкционированное массовое мероприятие. Один из его участников на проспекте Космонавтов оказал активное сопротивление сотрудникам ГАИ областного УВД: выбежал из служебного автомобиля, оттолкнул и повалил сотрудника на землю. Ему на помощь поспешил коллега, который в свою очередь был сбит с ног другим гражданином. Милиционеры получили телесные повреждения, а граждане с места происшествия скрылись.
Оперативники уголовного розыска и ГУСБ МВД установили личность одного из подозреваемых. 30-летний житель Гродно в беседе не смог пояснить, почему заступился за незнакомца. Со слов мужчины, просто поддался эмоциям. Сейчас из-за своей несдержанности он стал подозреваемым по уголовному делу, которое возбуждено за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».
Санкция вменяемой в обоих случаях статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.
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«Оттолкнул и повалил сотрудника ГАИ на землю». В отношении протестующих возбуждены уголовные дела (видео)
Силовики продолжают расследовать дела о применении насилия в отношении людей в форме. Сегодня пресс-служба МВД дала отчет сразу по двум ситуациям: одна...
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