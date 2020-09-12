Более двух часов продолжался сегодня женский марш по центральным улицам Минска.

На месте сбора возле площади Свободы силовики задержали десятки человек. Тем не менее женщинам удалось организовать шествие от улицы Ленина в сторону Немиги, затем вдоль набережной Свислочи, по улицам Зыбицкой и Интернациональной, Янки Купалы. Там к ним присоединилась еще две колонны участниц, пришедшие со стороны Оперного театра и с Октябрьской площади (большой фоторепортаж смотри здесь ).





Женщины прошли вдоль набережной Свислочи, по улицам Зыбицкой и Интернациональной, Янки Купалы. Там к ним присоединилась еще две колонны участниц, пришедшие со стороны Оперного театра и с Октябрьской площади.

После этого участницы марша количеством около 2,5 тыс. вышли на тротуар проспекта Независимости и двинулись в сторону площади Якуба Коласа. Движение по проспекту на этом отрезке периодически перекрывалось. Участницы скандировали «Где наша Маша?» (о задержанной Марии Колесниковой, члене президиума Координационного совета) и «Сколько стоит совесть?»

На пересечении проспекта с улицей Козлова к женщинам присоединилась еще одна колонна, и постепенно общее количество участниц марша возросло до 5 тыс. Они проследовали через площадь Якуба Коласа и, дойдя до пересечения с улицей Дорошевича, перешли через проспект и двинулись в обратную сторону, скандируя «Закон для всех!», «Уходи!», «Пошел вон!», «Уходи, крыса!».

На перекрестке с улицей Козлова возле площади Победы колонна проскандировала «До завтра!», «Спасибо всем!», «Жыве Беларусь!» и начала расходиться.

Правозащитники опубликовали фамилии 36 человек, задержанных во время марша. В их числе корреспонденты телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Макс Калитовский. Список продолжает обновляться. В соцсетях сообщается об одиночных задержаниях возле площади Победы после завершения акции.

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что в эти минуты Александр Лукашенко проводит совещение с руководителями силовых ведомств. Подробности пока неизвестны.