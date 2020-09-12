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Более двух часов продолжался сегодня женский марш по центральным улицам Минска.

12.09.2020 18:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На месте сбора возле площади Свободы силовики задержали десятки человек. Тем не менее женщинам удалось организовать шествие от улицы Ленина в сторону Немиги, затем вдоль набережной Свислочи, по улицам Зыбицкой и Интернациональной, Янки Купалы. Там к ним присоединилась еще две колонны участниц, пришедшие со стороны Оперного театра и с Октябрьской площади (большой фоторепортаж смотри здесь).

Более двух часов продолжался сегодня женский марш по центральным улицам Минска.

Женщины прошли вдоль набережной Свислочи, по улицам Зыбицкой и Интернациональной, Янки Купалы. Там к ним присоединилась еще две колонны участниц, пришедшие со стороны Оперного театра и с Октябрьской площади.

После этого участницы марша количеством около 2,5 тыс. вышли на тротуар проспекта Независимости и двинулись в сторону площади Якуба Коласа. Движение по проспекту на этом отрезке периодически перекрывалось. Участницы скандировали «Где наша Маша?» (о задержанной Марии Колесниковой, члене президиума Координационного совета) и «Сколько стоит совесть?»

На пересечении проспекта с улицей Козлова к женщинам присоединилась еще одна колонна, и постепенно общее количество участниц марша возросло до 5 тыс. Они проследовали через площадь Якуба Коласа и, дойдя до пересечения с улицей Дорошевича, перешли через проспект и двинулись в обратную сторону, скандируя «Закон для всех!», «Уходи!», «Пошел вон!», «Уходи, крыса!».

На перекрестке с улицей Козлова возле площади Победы колонна проскандировала «До завтра!», «Спасибо всем!», «Жыве Беларусь!» и начала расходиться.

Правозащитники опубликовали фамилии 36 человек, задержанных во время марша. В их числе корреспонденты телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Макс Калитовский. Список продолжает обновляться. В соцсетях сообщается об одиночных задержаниях возле площади Победы после завершения акции.

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что в эти минуты Александр Лукашенко проводит совещение с руководителями силовых ведомств. Подробности пока неизвестны.

 
 
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На месте сбора возле площади Свободы силовики задержали десятки человек. Тем не менее женщинам удалось организовать шествие от улицы Ленина в сторону Немиги,...
 
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