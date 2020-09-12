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Один из создателей «Крестного батьки» приехал помогать Лукашенко

12.09.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пул привлеченных российских пропагандистов входит один из создателей «Крестного батьки», а некоторые из них перемещались на самолете российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

 Об этом пишет издание Meduza в своем расследовании, проведенном совместно с Reform.by и iSANS.

Сейчас в Беларуси работают 32 сотрудника RT и Ruptly. Эту информацию подтверждает пресс-служба RT. Помимо подчиненных Маргариты Симоньян для поддержки беларусских властей в Минске находятся также представители телеканала министерства обороны РФ «Звезда», ВГТРК и НТВ.

Одним из заметных специалистов является Константин Яровенко. Это бывший оператор телестудии ГУВД Москвы, в 2008 году перешедший на работу в Дирекцию общественно-правового вещания. Эта студия выпускала в том числе документальный сериал в пяти частях об Александре Лукашенко — «Крестный батька».

Сотрудники российских государственных и провластных СМИ прибыли в Минск централизованно и были заселены в несколько отелей, в том числе в отель «Ренессанс», принадлежащий бизнесмену Михаилу Гуцериеву, а также в Victoria & SPA напротив Дворца Независимости.

По данным сервиcов ADS-B и FlightRadar, отслеживающих перемещения воздушных судов, самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером P4-MSG (принадлежит Гуцериеву) с 1 августа по 4 сентября четырежды летал между Москвой и Минском. На одном из этих рейсов 18 августа в Минск приехал заместитель руководителя одного из структурных подразделений RT — и тогда же в студии БТ появилась первая группа российских технических специалистов.

По данным расследователей, привлеченные иностранные специалисты работают «в поле» и занимаются и консультацией беларусских коллег.
 
Теги: Минск
 
 
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В пул привлеченных российских пропагандистов входит один из создателей «Крестного батьки», а некоторые из них перемещались на самолете российского бизнесмена...
 
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