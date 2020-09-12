Bloomberg: компания из США поставила в Беларусь технику, которая фильтрует 40% интернет-трафика

Источник материала: Tut.by

Американская компания Sandvine Inc., чья продукция, по сообщениям СМИ, помогла «заблокировать» интернет в Беларуси в августе, столкнулась с негативной реакцией на свои действия. Также в редакцию издания Bloomberg попала запись конференции, проведенной для сотрудников организации, где руководство Sandvine признало, что их оборудование может использоваться для блокировок и цензуры. Об этом пишет сам Bloomberg .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

Что это за компания и как она связана с Беларусью?

Sandvine — это американская компания, специализирующаяся на сетевом оборудовании. В 2017 году Sandvine была куплена калифорнийской частной инвестиционной компанией Francisco Partners. Затем Francisco Partners объединила Sandvine с Procera Networks, американской компанией, которая ведет коммерческие отношения с Россией и другими странами бывшего Советского Союза на протяжении не менее десяти лет. В 2012 году Procera объявила о сотрудничестве с «Инфосистемы Джет» для поставки оборудования в более чем 40 городов по всей России.

В конце августа Bloomberg сообщил , что проблемы с интернетом в Беларуси, которые начались в день президентских выборов, то есть 9 августа, были созданы искусственно с помощью оборудования, произведенного Sandvine. Этой информацией с изданием поделились два источника.

В частности, в документах, которые есть в распоряжении Bloomberg, указывается, что Sandvine поставляла свое оборудование в Беларусь через основного подрядчика — российскую компанию «Инфосистемы Джет», которая в начале 2019 года заключила сделку с нашей страной на сумму в 2,5 миллиона долларов.

Согласно документам, техника Sandvine была установлена ​​на двух объектах в Минске, где Национальный центр обмена трафиком «использует ее для управления интернет-активностью страны».

Bloomberg утверждает, что данное оборудование дало НЦОТ возможность заносить в черный список до 150 миллионов URL-адресов веб-сайтов.

Компания «Инфосистемы Джет» не ответила на сообщения издания с просьбой прокомментировать ситуацию. В НЦОТ от комментариев также отказались, и в МВД Беларуси не ответили на запросы Bloomberg.

Напомним, 10 августа Александр Лукашенко заявил , что интернет в Беларуси отключают «из-за границы», а не по инициативе властей. В тот же день НЦОТ написал у себя на сайте, что «отмечает рост вредоносного трафика, поступающего из-за пределов Республики Беларусь с внешних IP-сетей», и что «для противодействия сетевым атакам на сети НЦОТ установлено оборудование анти-DDoS, однако значительные перегрузки привели к частичному выходу его из строя, вследствие чего произошло ухудшение доступа абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет». Однако некоторые специалисты высказали мнение , что, возможно, причина — в работе фильтрующего оборудования на внешних каналах связи.

Тогда в Sandvine тоже отказались от комментариев о вероятной причастности к блокировке интернета в Беларуси и направили корреспондента Bloomberg на страницу корпоративной этики на сайте компании, где говорилось, что Комитет по деловой этике рассматривает использование технологий Sandvine, чтобы исключить риск их использования «в ущерб правам человека».

Несмотря на заверения компании, что они стремятся поддерживать «высочайший уровень этики и честности в своей деятельности на рынке», Citizen Lab, исследовательская группа из Канады, установила в 2018 году, что устройства Sandvine были задействованы против пользователей в Турции, Сирии и Египте. Кроме того, известно использование такого оборудования для блокировки и цензуры популярных соцсетей в Китае, России, Иране и других странах.

Системы глубокого анализа сетевых пакетов (англ. Deep packet inspection) могут использоваться для проверки и управления интернет-сетями, фильтрации вирусов и блокировки хакеров, а также для определения приоритета одних типов трафика над другими. По словам Кристофера Парсонса (Christopher Parsons), старшего научного сотрудника Citizen Lab, технологию также можно использовать для прослушки и онлайн-цензуры. Эти ограничения иногда устанавливаются интернет-провайдером или соответствующим сетевым администратором, но зачастую оборудование также оснащено заранее определенными черными списками.

Что случилось сейчас?

Спустя пару недель, 11 сентября, Bloomberg написал , что к ним попала запись телефонной конференции Sandvine — компания провела ее в четверг, чтобы успокоить сотрудников. В ходе конференции руководители фирмы заявили, что они работали с государственной организацией в Беларуси более года. По словам руководителей, Sandvine предоставила нашей стране технологию, которая фильтрует около 40% всего интернет-трафика, входящего и исходящего из страны. Они также заверили, что данное сотрудничество не нарушило санкции США.

Александр Хаванг (Alexander Haväng), технический директор Sandvine, признал во время конференции, что Беларусь может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров. Однако добавил, что в Sandvine пришли к выводу: интернет и доступ к определенным материалам на веб-сайтах «не являются частью прав человека».

«Мы не хотим играть в „мировую“ полицию, — сказал он. — Мы считаем, что каждой суверенной стране должно быть позволено устанавливать свою собственную политику в отношении того, что разрешено, а что нет, в этой самой стране».

Во время конференции сотрудники задавали вопросы о бизнесе компании в Беларуси и выражали обеспокоенность по поводу ущерба репутации Sandvine. Марк Дридгер (Mark Driedger), главный операционный директор, в ответ заявил, что компания планирует сохранить все в секрете, и предупредил об увольнениях за разглашение этой информации.

И какой была реакция?

Разоблачение Sandvine вызвало критику со стороны сенаторов США, правозащитной организации и белорусов, проживающих сейчас в США, а также спровоцировало внутренние протесты в самой компании, по словам двух людей, знакомых с этим вопросом.

В частности, сенатор США Дик Дурбин призвал министерство финансов провести расследование деятельности Sandvine на предмет возможных нарушений санкций США в отношении Беларуси. А группа белорусских граждан, проживающих в США, направила Francisco Partners письмо, где призвала отозвать все оборудование, которое использовалось или будет использоваться «правительством Лукашенко».

Генеральный советник Питер Мичек (Peter Micek) из группы по защите цифровых прав Access Now призвал федеральные власти США расследовать деятельность Sandvine и Francisco Partners и поставил под сомнение эффективность комитета по деловой этике Sandvine.