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В Минске силовики били и забрасывали в автозак женщин с марша. Фото и видео

12.09.2020 18:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 12 сентября, в Минске прошел женский марш против «власти» Лукашенко. Сказать, что мирный протест разгоняют силой – ничего не сказать. Несмотря на это, по разным данным, на улицах столицы собралось около 10 000 человек. 

Часть женщин срывала силовикам балаклавы, блокировала автобусы с задержанными, требуя выпустить их на свободу. За это, видимо, силовики решили «вязать» и их самих. Даже Нину Багинскую – но ее из рук людей в балаклавах отбили другие протестующие. Пенсионерке, к слову, потом стало плохо.

В какой-то момент ммоновцы просто начали давить женщин, ставших в сцепки. Затем задержали около сотни женщин – и начали рыскать по дворам, чтобы поймать тех, кто успел убежать с центральных площадей и улиц.

Одним из главных фото протеста стал вот этот снимок «Белсата»: на нем девушка, которую силовик ударил в лицо за то, что она стянула с него балаклаву.

Тем временем, Нину просто так не сломить:

Но и марш на задержаниях не закончился.

А вот – видео, снятое из автозака. На нем хорошо видно, как омон (или как еще называть людей в гражданском и в масках) затаскивает новых задержанных в машину.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 12 сентября, в Минске прошел женский марш против «власти» Лукашенко. Сказать, что мирный протест разгоняют силой – ничего не сказать. Несмотря на это, по...
 
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