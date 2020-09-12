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В субботу Лукашенко снова собрал силовиков
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко провел традиционное субботнее совещание с силовым блоком Совета безопасности Беларуси,
«Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве», — сказал он.
Еще одна тема совещания — общественно-политическая ситуация в стране: «Министр внутренних дел доложит нам об общественно-политической ситуации в целом по стране. Потому что мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка. Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истекшую неделю».
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Александр Лукашенко провел традиционное субботнее совещание с силовым блоком Совета безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА. «Первый вопрос — о ситуации...
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