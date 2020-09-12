КГК возбудил уголовное дело в отношении представителя Коордсовета Кравцова за хищение

"В настоящее время департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по ч.4 ст 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение, путем злоупотребления служебными полномочиями", - сказал Дунько.





Хищения, по данным КГК, имели место в то время, когда Кравцов был одним из руководителей ООО "Архитектурное бюро 35" и параллельно - заместителем директора ОАО "Минский часовой завод".





В сюжете другого белорусского телеканала - ОНТ - Дунько заявил, что "на протяжении четырех лет Кравцов вместе со своим партнером по бизнесу Ольгой Зеленкевич, которая находилась в его подчинении и руководила отделом архитекторов, организовали схему по перечислению денежных средств в адрес подконтрольной им фирмы "Архитектурное бюро 35" под различными предлогами".





По данным КГК, "ущерб, причиненный действиями Кравцова и Зеленкевич заводу, составляет Br400 тыс.".





Так, по информации Дунько, в мае-июне 2015 года они перечислили в адрес архитектурного бюро денежные средства в Br60 тыс. за предпроектные работы, "которые на самом деле не выполнялись".





Кроме того, Кравцов и Зеленкевич "обеспечили заключение договоров между заводом и бюро на оказание различных услуг, в основном проектные работы". "В действительности по указанным договорам работы выполнялись самими же работниками завода и специалистами бюро, которые были трудоустроены на завод. Тем самым, все перечисления за указанные услуги являлись незаконными, так как выполнялись самими работниками завода", - сообщил Дунько.





По его утверждению, "полученные деньги перечислялись в адрес их знакомых и работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей", а после обналичивались и передавались Кравцову.



