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КГК возбудил уголовное дело в отношении представителя Коордсовета Кравцова за хищение

12.09.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело в отношении представителя Координационного совета Ивана Кравцова за хищение, сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько в эфире телеканала СТВ в пятницу.

"В настоящее время департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по ч.4 ст 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение, путем злоупотребления служебными полномочиями", - сказал Дунько.

Хищения, по данным КГК, имели место в то время, когда Кравцов был одним из руководителей ООО "Архитектурное бюро 35" и параллельно - заместителем директора ОАО "Минский часовой завод".

В сюжете другого белорусского телеканала - ОНТ - Дунько заявил, что "на протяжении четырех лет Кравцов вместе со своим партнером по бизнесу Ольгой Зеленкевич, которая находилась в его подчинении и руководила отделом архитекторов, организовали схему по перечислению денежных средств в адрес подконтрольной им фирмы "Архитектурное бюро 35" под различными предлогами".

По данным КГК, "ущерб, причиненный действиями Кравцова и Зеленкевич заводу, составляет Br400 тыс.".

Так, по информации Дунько, в мае-июне 2015 года они перечислили в адрес архитектурного бюро денежные средства в Br60 тыс. за предпроектные работы, "которые на самом деле не выполнялись".

Кроме того, Кравцов и Зеленкевич "обеспечили заключение договоров между заводом и бюро на оказание различных услуг, в основном проектные работы". "В действительности по указанным договорам работы выполнялись самими же работниками завода и специалистами бюро, которые были трудоустроены на завод. Тем самым, все перечисления за указанные услуги являлись незаконными, так как выполнялись самими работниками завода", - сообщил Дунько.

По его утверждению, "полученные деньги перечислялись в адрес их знакомых и работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей", а после обналичивались и передавались Кравцову.

Исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов и пресс-секретарь организации Антон Родненков в настоящее время находятся на Украине, куда они перебрались в начале этой недели, пишет interfax.by
 
 
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Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело в отношении представителя Координационного совета Ивана Кравцова за...
 
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