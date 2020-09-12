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«Крумкачы» и «Локомотив» начали матч в первой лиге с аплодисментов
Источник материала: Tut.by
Главные бунтари белорусского футбола столичные «Крумкачы» в 17-м туре Первой лиги вместе с «Локомотивом» после стартового свистка начали аплодировать.
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«Крумкачы» рвутся в Высшую лигу. Сегодня команда обыграла дома «Локомотив» со счетом 1:0 и закрепилась на втором месте, дающем прямую путевку в элиту.
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После стартового свистка обе команды начали аплодировать.
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