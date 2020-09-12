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«Крумкачы» и «Локомотив» начали матч в первой лиге с аплодисментов

12.09.2020 19:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главные бунтари белорусского футбола столичные «Крумкачы» в 17-м туре Первой лиги вместе с «Локомотивом» после стартового свистка начали аплодировать.

Видео: «Наша Нiва»

Кратко напомним историю протеста минского клуба.

23 августа «Крумкачы» вышли на игру против «Химика» в майках с принтом «Мы — з народам». Федерация футбола вынесла предупреждение команде.

30 августа в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоý» Сергей Козека и Павел Рассолько.

1 сентября в матче 1/16 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» сенсационно обыграли минское «Динамо» со счетом 2:0, а матч прошел при аншлаге и с мощными кричалками в адрес силовиков.

По инициативе милиции следующий матч «Крумкачы» провели без зрителей, это было в Гомеле.

Потом федерация наказала крупным штрафом команду за кубковый матч. Итоговая сумма его составила 3375 рублей. Фанаты и другие небезразличные белорусы сразу предложили скинуться, чтобы оплатить его.

«Крумкачы» рвутся в Высшую лигу. Сегодня команда обыграла дома «Локомотив» со счетом 1:0 и закрепилась на втором месте, дающем прямую путевку в элиту.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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После стартового свистка обе команды начали аплодировать.
 
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