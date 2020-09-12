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В Беларуси сейчас удивительная политическая динамика ― политолог

12.09.2020 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Бышок: "пересидел" ― Лукашенко и протестующие сошлись во мнении

Кроме того, в ходе большого интервью с представителями российских СМИ во вторник Александр Лукашенко признал, что "возможно, немного пересидел", хотя и добавил, что только он сейчас "может защитить Беларусь".

© Sputnik
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Долгое пребывание у власти одного человека еще накануне президентских выборов стало одним из поводов роста протестных настроений в стране, что вылилось в инициативу части общества по контролю за выборами, и как следствие ― непризнания результатов и требования провести новую электоральную кампанию.

"С одной стороны, выходят люди в большом количестве, которые говорят, что президент Лукашенко "пересидел". А с другой стороны, президент Лукашенко говорит, что протестующие не правы, но на самом деле действительно "пересидел", и может, есть смысл менять политическую реальность и политическую конфигурацию", ― говорит Бышок. 

Говоря о нынешнем общественно-политическом раскладе в Беларуси,  собеседник Sputnik напоминает, что еще до выборов Лукашенко заявлял о необходимости изменений в Конституции, в частности, в плане  передачи части президентских полномочий властям на местах и парламенту.

"В этом смысле мы видим такую положительную динамику, когда разные части белорусского общества консолидируются и, не взирая на определенные внешние препоны и давление, тем не менее важна внутренняя динамика, и очевидным образом и протестное общество, и действующая власть сейчас согласны с необходимостью реформ и необходимостью переговоров, осталось только определить, в каком формате пройдут и переговоры, и конституционные реформы, и возможные досрочные выборы", ― рассуждает Бышок.

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