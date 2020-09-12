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Песчаная буря обрушилась на центральную Турцию – видео
12.09.2020 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По информации руководства провинции Анкара, где находится Полатлы, в результате песчаной бури в субботу ранения получили как минимум шесть человек.
Губернатор провинции Васип Шахин заявил, что у пострадавших диагностированы легкие травмы, их здоровью ничего не угрожает.
Существенно ухудшилась видимость и в Анкаре: облака пыли, принесенные ветром с Аравийского полуострова, вызвали пробки в столице Турции.
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Песчаная буря накрыла турецкий город Полатлы, расположенный в центре страны. Смотрите на видео кадры, снятые местными жителями.
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