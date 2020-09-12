Песчаная буря обрушилась на центральную Турцию – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации руководства провинции Анкара, где находится Полатлы, в результате песчаной бури в субботу ранения получили как минимум шесть человек.

Губернатор провинции Васип Шахин заявил, что у пострадавших диагностированы легкие травмы, их здоровью ничего не угрожает.

Существенно ухудшилась видимость и в Анкаре: облака пыли, принесенные ветром с Аравийского полуострова, вызвали пробки в столице Турции.