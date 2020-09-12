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Жители Уручья собрались рядом с бчб-Горынычем на пикник. Как проходит вечер в городе (видео)

12.09.2020 19:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минск плавно погружается в вечернюю расслабленность. Позади женский марш, День города (если его можно было так назвать) и даже сельхозярмарки. Можно выдохнуть и провести время с близкими людьми. Именно так сегодня поступили жители Уручья, которые собрались возле нового бело-красно-белого символа города — Змея Горыныча на улице Руссиянова. Получился стихийный пикник с музыкой и оригинальной фотозоной.

Жители Уручья собрались рядом с бчб-Горынычем на пикник. Как проходит вечер в городе (видео)

Около 17:00 в сквере рядом с перекрашенным Змеем Горынычем собралось больше сотни человек — жителей окрестных домов и тех, кто пришел в гости. Многие с детьми — пацаны и девчонки бегают между деревьев и кричат «Жыве Беларусь!». Очень быстро образовалась импровизированная выставка детских рисунков — каждый рисовал то, к чему душа лежит: никаких заданий по программе.







Самые популярные рисунки — улыбающиеся лица и бело-красно-белые флаги. В некоторых детях чувствуется особая закалка: вот, например, девочка лет девяти старательно выводит «Трусость отцов — рабство детей».

Жители Уручья собрались рядом с бчб-Горынычем на пикник. Как проходит вечер в городе (видео)
Жители Уручья собрались рядом с бчб-Горынычем на пикник. Как проходит вечер в городе (видео)
Жители Уручья собрались рядом с бчб-Горынычем на пикник. Как проходит вечер в городе (видео)

Параллельно с этим взрослые ведут политические споры. Пожилая женщина громко доказывает молодежи, что без Лукашенко страну продадут американцам. И почему-то словакам...

Жители Уручья собрались рядом с бчб-Горынычем на пикник. Как проходит вечер в городе (видео)
Жители Уручья собрались рядом с бчб-Горынычем на пикник. Как проходит вечер в городе (видео)

Атмосфера в сквере праздничная: кто-то принес угощение — сок, печенье, фрукты. Люди слушают музыку и фотографируются у Змея Горыныча, малыши водят вокруг него хоровод. Милиции не видно.











 
Теги: Минск
 
 
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Минск плавно погружается в вечернюю расслабленность. Позади женский марш, День города (если его можно было так назвать) и даже сельхозярмарки. Можно выдохнуть...
 
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