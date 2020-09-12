Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку

Источник материала: Ежедневник

Такое решение в стачкоме приняли после того, как Минский областной суд признал незаконной забастовку на предприятии.

Как сообщается в Telegram-канале стачкома, работники требовали признать недействительными прошедшие выборы президента, освободить задержанных на акциях протеста и остановить насилие в отношении граждан.

«Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем: международный пакт ООН „Об экономических, социальных и культурных правах“ <…>, ратифицирован Республикой Беларусь. Стачком объявляет бессрочную стачку (отказ от работы по политическим мотивам)», — говорится в сообщении.

Стачком также ссылается на статью 8 Трудового кодекса Беларуси — «Соотношение законодательства о труде и норм международного права».