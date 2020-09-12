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Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку
12.09.2020 19:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Такое решение в стачкоме приняли после того, как Минский областной суд признал незаконной забастовку на предприятии.
Как сообщается в
«Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем: международный пакт ООН „Об экономических, социальных и культурных правах“ <…>, ратифицирован Республикой Беларусь. Стачком объявляет бессрочную стачку (отказ от работы по политическим мотивам)», — говорится в сообщении.
Стачком также ссылается на статью 8 Трудового кодекса Беларуси — «Соотношение законодательства о труде и норм международного права».
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Такое решение в стачкоме приняли после того, как Минский областной суд признал незаконной забастовку на предприятии.
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