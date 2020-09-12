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Лукашенко с семьей вылетел на российский курорт?

12.09.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Через два дня белорусский президент должен встретиться с Путиным в Москве, однако сегодня его самолет улетел в Сочи.

Лукашенко вылетел в Россию?
Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко отправился в Сочи. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

Отмечается, что на борту вероятно находятся также члены его семьи.

"Самолет, на борту которого предположительно находятся члены семьи Лукашенко, вылетел в Сочи", - говорится в сообщении.

Перед этим местные СМИ сообщали, что Лукашенко провел встречу с силовиками. 

 

Накануне в России заявили, что 14 сентября состоится визит Лукашенко в Москву и закрытая встреча с президентом РФ Путиным.

 

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста и насилиясиловиков. Сегодня в Минске они избили участниц женского марша.

 
Теги: Минск
 
 
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Через два дня белорусский президент должен встретиться с Путиным в Москве, однако сегодня его самолет улетел в Сочи.
 
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