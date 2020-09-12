Лукашенко с семьей вылетел на российский курорт?

Лукашенко вылетел в Россию?

Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко отправился в Сочи. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает Telegram-канал NEXTA Live.





Отмечается, что на борту вероятно находятся также члены его семьи.





"Самолет, на борту которого предположительно находятся члены семьи Лукашенко, вылетел в Сочи", - говорится в сообщении.





Перед этим местные СМИ сообщали, что Лукашенко провел встречу с силовиками.

Накануне в России заявили, что 14 сентября состоится визит Лукашенко в Москву и закрытая встреча с президентом РФ Путиным.