



Ангела Меркель





Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) напрямую затронула ситуацию в Беларуси в своем еженедельном видеоподкасте, который был обнародован в субботу, 12 сентября, и посвящен Международному дню демократии 15 сентября, учрежденному Генассамблеей ООН.





"Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях - в ущерб основным правам", - отметила глава правительства Германии. В качестве примера она привела положение в Беларуси, где "приверженность демократии буквально растоптана ногами".





"Мы всем сердцем - вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", - добавила канцлер ФРГ.





На личном сайте Меркель в интернете размещена эмблема, напоминающая о символе кампании белорусских протестов - "Любим, можам, пераможам!" ("Любим, можем, победим!"), однако один из знаков - кулак - заменен на руки "ромбиком", типичный жест самого канцлера.



