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Меркель обвинила власти Беларуси в "попрании демократии"

12.09.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам канцлера ФРГ, в Беларуси "приверженность демократии буквально растоптана ногами". Меркель выразила солидарность с мирными демонстрантами.


Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) напрямую затронула ситуацию в Беларуси в своем еженедельном видеоподкасте, который был обнародован в субботу, 12 сентября, и посвящен Международному дню демократии 15 сентября, учрежденному Генассамблеей ООН.

"Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях - в ущерб основным правам", - отметила глава правительства Германии. В качестве примера она привела положение в Беларуси, где "приверженность демократии буквально растоптана ногами".

"Мы всем сердцем - вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", - добавила канцлер ФРГ.

На личном сайте Меркель в интернете размещена эмблема, напоминающая о символе кампании белорусских протестов - "Любим, можам, пераможам!" ("Любим, можем, победим!"), однако один из знаков - кулак - заменен на руки "ромбиком", типичный жест самого канцлера.
 
 
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По словам канцлера ФРГ, в Беларуси "приверженность демократии буквально растоптана ногами". Меркель выразила солидарность с мирными демонстрантами.
 
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