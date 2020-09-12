Команда Чести. «Крумкачы» рвутся в Высшую лигу

sport.tut.by напомним историю протеста минского клуба. Кратконапомним историю протеста минского клуба.





23 августа «Крумкачы» вышли на игру против «Химика» в майках с принтом «Мы — з народам». Федерация футбола вынесла предупреждение команде.





30 августа в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоý» Сергей Козека и Павел Рассолько.





1 сентября в матче 1/16 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» сенсационно обыграли минское «Динамо» со счетом 2:0, а матч прошел при аншлаге и с мощными кричалками в адрес силовиков.





По инициативе милиции следующий матч «Крумкачы» провели без зрителей, это было в Гомеле





Потом федерация наказала крупным штрафом команду за кубковый матч. Итоговая сумма его составила 3375 рублей. Фанаты и другие небезразличные белорусы сразу предложили скинуться, чтобы оплатить его.





«Крумкачы» рвутся в Высшую лигу. Сегодня команда обыграла дома «Локомотив» со счетом 1:0 и закрепилась на втором месте, дающем прямую путевку в элиту.



